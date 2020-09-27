Солист 'Другої Ріки' Харчишин переболел коронавирусом: артист поделился подробностями

Солист украинской группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин переболел на COVID-19.

Об этом артист сообщил в эфире программы "Утро с Украиной".

Харчишин признался, что за время пандемии коронавируса он переболел инфекцией. Вероятно, это была легкая форма болезни, поскольку недуг длился 10 дней.

"Я заболел COVID и успешно его поборол за 10 дней, теперь у меня отрицательный тест – могу работать", – заявил в эфире певец.

Артист также рассказал, что за время пандемии коронавируса очень соскучился по сцене.

"Наверное, впервые в моей жизни, когда я не выходил на сцену к людям больше 6 месяцев, я имею в виду любые публичные выступления. Это было ужасно – это как наркотик, которого не хватает. Однако на карантине мы не просто отдыхали, мы работали над нашим проектом, который называется "Інша ріка". Наши песни, которые мы создавали на протяжении 20, более 20 лет, зазвучат по-другому", – сознался артист.

К слову, в начале карантина в Украине и в разгар пандемии коронавируса в мире Харчишин уже сдавал 2 ПЦР-теста на COVID-19. В марте, когда артист вернулся из Италии, он чувствовал почти все симптомы вируса, однако результаты теста оказались отрицательными.

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