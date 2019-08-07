Софии Ротару – 72: топ-10 культовых хитов певицы

За годы продуктивного творчества знаменитая украинская певица София Ротару, которой исполнилось 72 года, исполнила массу хитов, о существовании которых знают несколько поколений.

Ведь не даром она получила звания Народной артистки Украины и СССР, а также многочисленные престижные награды за свою карьеру. OBOZREVATEL предлагает читателям вспомнить самые яркие хиты Ротару, которые у всех на слуху.

София Ротару Федеральное агентство новостей

"Червона рута". Песня композитора Владимира Ивасюка сделала певицу популярной и принесла ей известность. Она стала "визитной карточкой" Ротару, традиционно открывающей концерты в разных аранжировках.

"Хуторянка". Заводная композиция 1993 года, которую можно часто услышать и сегодня на праздниках старшего поколения.

"Лаванда". Еще один хит Ротару, получивший широкую известность в 1987 году. Написан в 1985 году Михаилом Шабровим и композитором Владимиром Матецким. За альбом с таким названием артистка получила платиновый диск "Мелодия".

"Одна калина" была создана в 2004 году Виталием Куровским и Русланом Квинтой. Несмотря на простоту, композиция надолго засела в душах слушателей.

"Луна-луна" была представлена публике в 1986 году. Эта песня также не оставила равнодушными поклонников певицы. Композицию написали Владимир Матецкий и Михаил Шабров.

"Я ж его любила" – песня 2005 года, написанная Константином Меладзе. Позже вошла в альбом с одноименным названием и была удостоена нескольких наград.

"Было, но прошло" – 1988 год. Авторы – Матецкий и Шабров. Относится к старым хитам певицы.

"Небо – это я" – 2004 года. Эту композицию часто крутили на музыкальных каналах, потому даже более молодые поколения успели застать хит Ротару.

"Я назову планету" – еще один хитовый трек певицы от 2008 года. Весьма популярен до сих пор в России на концертах, которые транслируются по ТВ. С этой композицией Ротару по сей день ездит в гастрольные туры.

"Ты улетишь" – 2005 года достойно завершает список из 10 хитов Ротару. Композиция также часто представлялась для зрителей на ТВ, а также крутилась на радиостанциях.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ротару является одной из тех звезд, на которых годы не оставили своего отпечатка. Кто относится к знаменитостям, которые не стареют, читайте по ссылке.

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