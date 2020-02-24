Главная Новости
24 февраля • обновлено в 16:03
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Собчак резко отреагировала на слова Успенской о "циничной и пустой ведущей"

1.6т
Читать материал на украинском

Российская телеведущая Ксения Собчак прокомментировала слова певицы Любови Успенской, которая назвала ее циничной и пустой ведущей из-за нового выпуска шоу "Док-ток".

Так, в комментарии New Inform Собчак высказалась относительно скандала.

Ксения Собчак

Ксения Собчак

КП

Новости
"Идиотка, что пошла на программу!" Успенская в истерике сбежала с шоу Собчак. Видео

В частности, телеведущая заявила, что нельзя ждать от журналистов того же, что и от родственников.

"Я считаю, что нельзя требовать от журналиста то же самое, что от родственников. Мне было важно разобраться в ситуации, и я попыталась это сделать...", – заявила Собчак.

Ксения Собчак

Ксения Собчак

Instagram @xenia_sobchak

По всей видимости, комментарий телеведущий относился именно к заявлению Успенской в Instagram, где она написала:

"Я шла, как мать к матери, как человек знающий цену словам и горькую вереницу боли и разочарования от последствия их перекручивания. Но, я не то, чтобы подумать не могла, я до сих пор не понимаю, как это стало возможным? Мать, женщина, смотрящая в глаза и согласная помочь во всем по-человечески, наконец-то разобраться, вдруг превращается в холодную циничную, безрассудную, пустую ведущую шоу".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, певица Любовь Успенская назвала журналистку Ксению Собчак "продажной" и пожаловалась, что та устроила "хайп" на ее семейной драме.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Анна Михно
Персоны
Любовь Успенская Ксения Собчак
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги