Собчак резко отреагировала на слова Успенской о "циничной и пустой ведущей"

Российская телеведущая Ксения Собчак прокомментировала слова певицы Любови Успенской, которая назвала ее циничной и пустой ведущей из-за нового выпуска шоу "Док-ток".

Так, в комментарии New Inform Собчак высказалась относительно скандала.

Ксения Собчак КП

В частности, телеведущая заявила, что нельзя ждать от журналистов того же, что и от родственников.

"Я считаю, что нельзя требовать от журналиста то же самое, что от родственников. Мне было важно разобраться в ситуации, и я попыталась это сделать...", – заявила Собчак.

Ксения Собчак Instagram @xenia_sobchak

По всей видимости, комментарий телеведущий относился именно к заявлению Успенской в Instagram, где она написала:

"Я шла, как мать к матери, как человек знающий цену словам и горькую вереницу боли и разочарования от последствия их перекручивания. Но, я не то, чтобы подумать не могла, я до сих пор не понимаю, как это стало возможным? Мать, женщина, смотрящая в глаза и согласная помочь во всем по-человечески, наконец-то разобраться, вдруг превращается в холодную циничную, безрассудную, пустую ведущую шоу".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, певица Любовь Успенская назвала журналистку Ксению Собчак "продажной" и пожаловалась, что та устроила "хайп" на ее семейной драме.

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