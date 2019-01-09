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Собчак и Виторгана поймали на лжи о семейном счастье

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Известные супруги Ксения Собчак и Максим Виторган, слухи о разводе которых появились в середине декабря, казалось бы, сумели сберечь семью. Они даже отправились на совместный отдых на Мальдивы. Но поклонники пары заподозрили их в обмане.

Так, многих озадачил тот факт, что Виторган то и дело публикует совместные фотографии с Ксенией, в то время как ведущая делиться только своими снимками. Также поклонники пары заметили, что актер не отмечает геолокацию на его публикациях.

Собчак и Виторгана поймали на лжи о семейном счастье

Максим Виторган и Ксения Собчак

Фото: instagram.com/mvitorgan

Собчак и Виторгана поймали на лжи о семейном счастье
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Кроме того, пользователи сети удивились, почему Максим публикует фотографии Ксении вместе с сыном Платоном со снегом за окном, а в это время Собчак делится снимками с Мальдив.

Собчак и Виторгана поймали на лжи о семейном счастье
Собчак и Виторгана поймали на лжи о семейном счастье

Как сообщал OBOZREVATEL:

Персона
Ксения Собчак
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