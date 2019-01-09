Собчак и Виторгана поймали на лжи о семейном счастье

Известные супруги Ксения Собчак и Максим Виторган, слухи о разводе которых появились в середине декабря, казалось бы, сумели сберечь семью. Они даже отправились на совместный отдых на Мальдивы. Но поклонники пары заподозрили их в обмане.
Так, многих озадачил тот факт, что Виторган то и дело публикует совместные фотографии с Ксенией, в то время как ведущая делиться только своими снимками. Также поклонники пары заметили, что актер не отмечает геолокацию на его публикациях.
Максим Виторган и Ксения Собчак
Фото: instagram.com/mvitorgan
Кроме того, пользователи сети удивились, почему Максим публикует фотографии Ксении вместе с сыном Платоном со снегом за окном, а в это время Собчак делится снимками с Мальдив.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Собчак и ее муж, актер Максим Виторган поженились в феврале 2013 года. В 2016 году у них родился сын.
В декабре 2018-го в сети появились якобы доказательства того, что отношения пары оказались на грани разрыва, поскольку Собчак закрутила роман с российским режиссером Константином Богомоловым
Собчак сначала не комментировала слухи, но потом опубликовала заявление у себя в Instagram.
1 января Виторган обнародовал совместное фото пары на своей странице в сети, но после этого Собчак опубликовала большой пост, в котором назвала 2018-й год переломным для себя.
До этого Виторган впервые вышел на публику без кольца на пальце.