Собчак и Богомолов женятся: СМИ сообщили дату свадьбы

В сети появилась информация о свадьбе телеведущей Ксении Собчак с режиссером Константином Богомоловым. Интересно, что Собчак совсем недавно развелась со своим супругом Максимом Виторганом.

По информации источников, мероприятие состоится 13 сентября 2019 года. Об этом сообщил Telegram-канал Dark Cosmo со ссылкой на анонимных инсайдеров.

"Эксклюзив: Константин Богомолов и Ксюша Собчак женятся! Торжество запланировано на сентябрь. Интересно, будет ли в этот раз платье от Ульяны Сергеенко и не превратится ли свадьба в иммерсивное шоу", – отметили на канале.

Собчак и Богомолов женятся PeopleTalk

Информацию о свадьбе Собчак и Богомолова уже прокомментировала скандальный блогер Лена Миро на личной странице в LiveJornal. По ее мнению, сообщение о торжестве распространила сама Ксения.

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"Сразу в нескольких источниках (не внушающих особо доверия) появилась информация о грядущей в сентябре свадьбе Ксении Собчак и Богомолова. На условиях полнейшей анонимности Ксюша сделала ход конем: объявила о том, чего нет, чтобы оно случилось", – предположила Миро.

Сами "виновники торжества" пока не прокомментировали слухи. Однако накануне Богомолов открыто признался Собчак в любви, разместив соответствующий пост на личной странице в Instagram.

"Я тебя люблю", – лаконично выразился режиссер.

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