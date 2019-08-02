Собчак и Богомолов женятся: СМИ сообщили дату свадьбы

В сети появилась информация о свадьбе телеведущей Ксении Собчак с режиссером Константином Богомоловым. Интересно, что Собчак совсем недавно развелась со своим супругом Максимом Виторганом.
По информации источников, мероприятие состоится 13 сентября 2019 года. Об этом сообщил Telegram-канал Dark Cosmo со ссылкой на анонимных инсайдеров.
"Эксклюзив: Константин Богомолов и Ксюша Собчак женятся! Торжество запланировано на сентябрь. Интересно, будет ли в этот раз платье от Ульяны Сергеенко и не превратится ли свадьба в иммерсивное шоу", – отметили на канале.
Собчак и Богомолов женятся
PeopleTalk
Информацию о свадьбе Собчак и Богомолова уже прокомментировала скандальный блогер Лена Миро на личной странице в LiveJornal. По ее мнению, сообщение о торжестве распространила сама Ксения.
"Сразу в нескольких источниках (не внушающих особо доверия) появилась информация о грядущей в сентябре свадьбе Ксении Собчак и Богомолова. На условиях полнейшей анонимности Ксюша сделала ход конем: объявила о том, чего нет, чтобы оно случилось", – предположила Миро.
Сами "виновники торжества" пока не прокомментировали слухи. Однако накануне Богомолов открыто признался Собчак в любви, разместив соответствующий пост на личной странице в Instagram.
"Я тебя люблю", – лаконично выразился режиссер.
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Как сообщал OBOZREVATEL:
Собчак была замужем за актером Максимом Виторганом, они поженились в феврале 2013 года. В конце 2018-го появилась информация, что отношения пары оказались на грани разрыва, поскольку Собчак закрутила роман с российским режиссером Константином Богомоловым.
Собчак и Виторган официально расстались в марте 2019 года.
Уже в апреле счастливого Виторгана заметили в объятиях российской актрисы Дарьи Екамасовой.
Позже ему приписали отношения с артисткой Агнией Кузнецовой.
Также Собчак и Виторган пересеклись на светском мероприятии на Кипре, вызвав подозрения, будто они снова вместе.
После Виторган закрутил новый роман с актрисой Нино Нинидзе.
В ответ на это Богомолов показал интригующий кадр с Собчак, подчеркнув, что это "ответ бывшему".
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