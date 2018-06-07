Снежана Егорова попала в больницу после ухода с ТВ

Телеведущая Снежана Егорова, которая уволилась с телеканала "Прямой", попала в больницу. Об этом Егорова сообщила на своей странице в Faсebook.

Снежана опубликовала видео, на котором едва сдерживает слезы. Многодетная мама решила поправить здоровье.

"Я хочу немного отдохнуть, подумать о себе и о будущем моих детей. Последние пять лет я сама полностью их воспитываю и все это происходит под бесконечной волной обвинений, унижений со стороны многих людей, которые не хотят разбираться в этой ситуации", - сказала Егорова.

Ведущую поддержала Ольга Сумская. "Ты все правильно сделала! Я бы тоже так поступила. Умоляю,береги свое здоровье! Моя Богиня, лучшая из лучших, талантливейшая! Не плачь! Борьба продолжается и нужны силы!", - написала актриса.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 апреля завершился судебный процесс между Антином Мухарским и Снежаной Егоровой. Суд по защите прав их общих детей выиграла Егорова.