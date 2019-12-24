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25 декабря • обновлено в 00:01
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Смотровая башня и роскошный интерьер: Галкин показал их с Пугачевой замок

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Российский комик Максим Галкин показал роскошный замок, в котором он живет вместе со своей супругой певицей Аллой Пугачевой.

Так, сделал он это в эфире программы "А поговорить?", которая выходит на YouTube (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я здесь угнездился, потому что мне понравились эти просторы. Но чтобы понять это надо подняться на башню... Я долго думал, какой дом я хочу тут видеть и понял, что это должен быть замок", — сказал Галкин.

Галкин показал их с Пугачевой замок

Галкин показал их с Пугачевой замок

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Отметим, что комик вместе с ведущей программы Ириной Шихман взобрался на смотровую башню, где показал вид, который с нее открывается. Также он показал сам замок и немного территории вокруг него. К слову, Максим рассказал забавную историю о том, что к ним уже много лет ездят с экскурсиями.

Максим Галкин и Ирина Шихман

Максим Галкин и Ирина Шихман

Замок Максима Галкина и Аллы Пугачевой

Замок Максима Галкина и Аллы Пугачевой

Вид с башни замка Галкина и Пугачевой

Вид с башни замка Галкина и Пугачевой

Территория возле замка Галкина и Пугачевой

Территория возле замка Галкина и Пугачевой

Галкин показал их с Пугачевой замок

Галкин показал их с Пугачевой замок

Галкин показал их с Пугачевой замок

Галкин показал их с Пугачевой замок

Замок Галкина и Пугачевой

Замок Галкина и Пугачевой

"Уже 5 лет к нам ездят экскурсии. На площади трех вокзалов в Москве стоит чувак с мегафоном и говорит: "Товарищи, пожалуйста, Саввино-Сторожевский монастырь, памятные места Звенигорода, дом Галкина — проходим". Я столкнулся с этим один раз: поднялся на башню и увидел толпу, которая идет по деревне... Я очень смеялся", — поделился Галкин.

Максим Галкин и Ирина Шихман

Максим Галкин и Ирина Шихман

Максим Галкин и Ирина Шихман

Максим Галкин и Ирина Шихман

Юморист также показал свою роскошную кухню, на которой в момент съемки присутствовали его супруга и дети. Они что-то готовили. Кроме того, его интервью проходило в одной из комнат замка.

Алла Пугачева с детьми на кухне

Алла Пугачева с детьми на кухне

Максим Галкин и Ирина Шихман

Максим Галкин и Ирина Шихман

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Максим Галкин продемонстрировал поклонникам входную дверь в свой роскошный замок. Отмечается, что она является уменьшенной копией двери флорентийского Баптистерия работы Лоренцо Гиберти. На рельефах изображены сцены из Ветхого Завета.

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Автор
Кристина Долматова
Персоны
Максим Галкин Алла Пугачева
Место
Россия
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