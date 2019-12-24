Смотровая башня и роскошный интерьер: Галкин показал их с Пугачевой замок

Российский комик Максим Галкин показал роскошный замок, в котором он живет вместе со своей супругой певицей Аллой Пугачевой.

Так, сделал он это в эфире программы "А поговорить?", которая выходит на YouTube (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я здесь угнездился, потому что мне понравились эти просторы. Но чтобы понять это — надо подняться на башню... Я долго думал, какой дом я хочу тут видеть и понял, что это должен быть замок", — сказал Галкин.

Галкин показал их с Пугачевой замок

Отметим, что комик вместе с ведущей программы Ириной Шихман взобрался на смотровую башню, где показал вид, который с нее открывается. Также он показал сам замок и немного территории вокруг него. К слову, Максим рассказал забавную историю о том, что к ним уже много лет ездят с экскурсиями.

Максим Галкин и Ирина Шихман

Замок Максима Галкина и Аллы Пугачевой

Вид с башни замка Галкина и Пугачевой

Территория возле замка Галкина и Пугачевой

Галкин показал их с Пугачевой замок

Галкин показал их с Пугачевой замок

Замок Галкина и Пугачевой

"Уже 5 лет к нам ездят экскурсии. На площади трех вокзалов в Москве стоит чувак с мегафоном и говорит: "Товарищи, пожалуйста, Саввино-Сторожевский монастырь, памятные места Звенигорода, дом Галкина — проходим". Я столкнулся с этим один раз: поднялся на башню и увидел толпу, которая идет по деревне... Я очень смеялся", — поделился Галкин.

Максим Галкин и Ирина Шихман

Максим Галкин и Ирина Шихман

Юморист также показал свою роскошную кухню, на которой в момент съемки присутствовали его супруга и дети. Они что-то готовили. Кроме того, его интервью проходило в одной из комнат замка.

Алла Пугачева с детьми на кухне

Максим Галкин и Ирина Шихман

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Максим Галкин продемонстрировал поклонникам входную дверь в свой роскошный замок. Отмечается, что она является уменьшенной копией двери флорентийского Баптистерия работы Лоренцо Гиберти. На рельефах изображены сцены из Ветхого Завета.

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