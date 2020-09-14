Смотрел футбол и ел овсянку: как Ефремов провел первые дни в СИЗО

Российский актер Михаил Ефремов, осужденный к 8 годам лишения свободы, не имеет претензий к условиям, в которых его содержат в СИЗО "Водник".

Его впечатлениями поделилась член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович в разговоре с пропагандистским изданием "Вести".

"Здесь условия хорошие, на завтрак была овсяная каша. Он сказал, что с удовольствием все съел. Вчера вечером смотрели футбол с сокамерниками. В общем, обычная жизнь", – рассказала она.

Всего в камере четыре койки, одна из них пока пустует. Один из соседей актера обвиняется в торговле наркотиками, еще один – в коррупции. Сам Ефремов назвал их "людьми приятными".

Также у них есть общий стол с лавками, холодильник, телевизор и шкаф, а также книги, шахматы и нарды. У артиста нет претензий к условиям содержания.

Ефремов пробудет в СИЗО №5 "Водник" десять суток. За это время ему подберут камеру и соседей с учетом психологической совместимости.

Как писал OBOZREVATEL, Михаил Ефремов которого приговорили к 8 годам колонии общего режима из-за ДТП со смертельным исходом, обвинил своего адвоката Эльмана Пашаева в "подставе" и указал, что не был готов к такому приговору. В то же время в окружении актера предположили, что Пашаев мог не справиться с защитой Ефремова сознательно из-за личной трагедии.

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