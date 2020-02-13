СМИ сообщили о беременности звезды "Игры престолов"

Западные СМИ сообщают, что британская актриса и звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер беременна.

Так, в частности, об этом написало издание Just Jared со ссылкой на личные источники.

Софи Тернер Getty

23-летняя актриса ждет первенца от своего супруга, певца Джо Джонаса, свадьба с которым состоялась в мае 2019 года.

"Пара хранит молчание, но их друзья и семья очень рады за них", – сообщил изданию источник.

Кроме того, инсайдер отмечает, что сейчас округлившийся живот Тернер прячет под одеждой oversize.

Примечательно, что в последнее время Софи действительно появляется на публике в объемных свитерах, которые скрывают фигуру.

Софи Тернер Getty

Софи Тернер и Джо Джонас Getty

Софи Тернер и Джо Джонас Getty

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Эмилия Кларк засветила голую грудь на красной дорожке. Так, на публике актриса появилась в провокационном наряде Valentino Haute Couture темно-синего оттенка с очень глубоким декольте.

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