СМИ разобрали наряд Путина на встрече с Лукашенко: сколько стоит

СМИ узнали сколько стоит наряд президента России Владимира Путина, который он выбрал для встречи на Валааме с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Так, лидер РФ надел кроссовки и куртку итальянской марки Lora Piano, пишет издание "Открытые медиа".

Владимир Путин в командировке на Валааме (остров в России) Фото: openmedia.io

На официальном сайте ЦУМа цена на замшевые кроссовки Week End Walk составляет $970, а френч Traveller можно приобрести за $2995. Таким образом, наряд Путина, без учета костюма, стоит около $4000.

Отмечается, что итальянская компания Loro Piana специализируется на производстве высококачественных изделий из шерсти и кашемира. Она выпускает одежду класса люкс для мужчин и женщин, а также детскую одежду, обувь и разнообразные аксессуары.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Путин появился на публике в джинсах и белых кроссовках New Balance. В сети его высмеяли за новый образ.

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