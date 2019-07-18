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СМИ разобрали наряд Путина на встрече с Лукашенко: сколько стоит

2.8т Читать материал на украинском

СМИ узнали сколько стоит наряд президента России Владимира Путина, который он выбрал для встречи на Валааме с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Так, лидер РФ надел кроссовки и куртку итальянской марки Lora Piano, пишет издание "Открытые медиа".

СМИ разобрали наряд Путина на встрече с Лукашенко: сколько стоит

Владимир Путин в командировке на Валааме (остров в России)

Фото: openmedia.io

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На официальном сайте ЦУМа цена на замшевые кроссовки Week End Walk составляет $970, а френч Traveller можно приобрести за $2995. Таким образом, наряд Путина, без учета костюма, стоит около $4000.

СМИ разобрали наряд Путина на встрече с Лукашенко: сколько стоит
СМИ разобрали наряд Путина на встрече с Лукашенко: сколько стоит

Отмечается, что итальянская компания Loro Piana специализируется на производстве высококачественных изделий из шерсти и кашемира. Она выпускает одежду класса люкс для мужчин и женщин, а также детскую одежду, обувь и разнообразные аксессуары.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Путин появился на публике в джинсах и белых кроссовках New Balance. В сети его высмеяли за новый образ.

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Персона
Владимир Путин
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Стаценко Виктор
Стаценко Виктор
И что? К чему это? В чем по вашему должен ходить президент Мировой Державы - в растянутых на коленях трениках и резиновых сапогах? У президентов хорошая зарплата, могут себе позволить качественную одежду...
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
Стаценко Виктор, не, в шапке-ушанке с октябрятской звёздочкой, лаптях и обязательно с бабалайкой.
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
А где лабутены?
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Александров Сергей
Александров Сергей
По хох-ляцкому мнению глава РФ должен был одеться в как из жопы мятый костюм и дырявые носки! Навроде Липецкого Кондитера!
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Наливайко Алекс
Наливайко Алекс
Александров Сергей, пинжак у труселях
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