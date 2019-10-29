"Стала жертвой порчи": СМИ нашли виновницу смерти Началовой

СМИ обвинили в смерти российской певицы Юлии Началовой ее подругу и директора Анну Исаеву. Так, по словам журналистов незадолго до смерти артистка обратилась к ясновидящей и та заявила, что близкая подруга навела на нее порчу.

В СМИ предположили, что недоброжелательницей может быть только Исаева, пишет "Собеседник".

Началова и Исаева Дом-2 LIFE

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Сама Исаева прокомментировала сложившуюся ситуацию.

"Конечно, эта подруга, о которой Юле сказала ясновидящая, не я. Как такое вообще могли придумать? Эти сплетни распускают за моей спиной массово. Более того, я до сих пор не могу свыкнуться с тем, что Юльки с нами нет. Каждый день натыкаюсь в телефоне на ее фотографии и видео и плачу. Когда я узнала о том, какие сплетни ходят в шоубизнесе, я была в ужасе", - прокомментировала ситуацию Исаева.

Юлия Началова со своим директором ВокругТВ

Исаева уверена, что подобные слухи могут распускать завистники.

"Я не понимаю, что мне делать?. Как остановить эти сплетни, ума не приложу! За годы своей работы в шоубизнесе я, конечно, слышала всякое. Но чтобы так очернять человека? Разве так можно? Могу вам сказать: родители Юли и ее близкое окружение знают имя этой девушки. Более того, я лично помогла этой девушке вернуться в семью после смерти Юли и реабилитировать ее отношения с родными певицы. Потому что я никогда не верила в слова этой ясновидящей и всегда считала их ссору наговором", - добавила она.

Анна Исаева и Юлия Началова Дни.ру

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