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10 декабря • обновлено в 18:43
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Смерть солистки Roxette: в сети ажиотаж вокруг самого популярного клипа в истории группы

1.4т
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Пользователи и многочисленные поклонники солистки Roxette Мари Фредрикссон скорбят из-за ее смерти, вспоминая самый популярный клип в истории группы.

После печального известия фанаты в комментариях под песней "It Must Have Been Love" в YouTube написали, что звезда навсегда останется в их сердцах.

Это был пятый сингл в карьере шведской поп-рок-группы, написанный Пером Гессле. Баллада стала третьим хитом № 1 в США, и является одним из бестселлеров. Огромную популярность композиция получила благодаря фильму "Красотка".

Мари Фредрикссон – It Must Have Been Love

Мари Фредрикссон – It Must Have Been Love

Кадр из клипа

В 2005 году Пер Гессле даже получил награду BMI после того, как хит прозвучал на радиостанциях США более 4 млн раз.

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"Песня на все времена, часто ее переслушиваю. Мари, до свидания. Мы будем скучать", "Могу поспорить, все опустошены. Пусть земля ей будет пухом", "Покойся с миром", "Мари, незабываемый голос", "Королева, ты навсегда останешься в нашем сердце", "Она была великолепной женщиной", "Помню, как на дискотеке танцевала "медляк", – вспомнили поклонники.

Смерть солистки Roxette: в сети ажиотаж вокруг самого популярного клипа в истории группы
Смерть солистки Roxette: в сети ажиотаж вокруг самого популярного клипа в истории группы
Смерть солистки Roxette: в сети ажиотаж вокруг самого популярного клипа в истории группы
Смерть солистки Roxette: в сети ажиотаж вокруг самого популярного клипа в истории группы
Смерть солистки Roxette: в сети ажиотаж вокруг самого популярного клипа в истории группы

Как сообщал OBOZREVATEL, солистка Roxette умерла на 62-м году жизни. О причине смерти пока официально не сообщается, но известно, что артистка с 2002 года болела раком головного мозга. OBOZREVATEL сделал подборку фото и видео с последнего концерта Фредрикссон.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Теги
шоу-бизнес клип музыка
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