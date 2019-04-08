Смерть принцессы Дианы: выяснилось, что могло ее спасти

Главный судебно-медицинский патологоанатом Великобритании доктор Ричарда Шепард заявил, что принцесса Диана, которая умерла более 20 лет назад в авиакатастрофе, могла спастись, если бы была пристегнута.

Травмы, которые она получила, были небольшими, но смертельными, потому что располагались в "неправильном месте", пишет The Sun.

Он отметил, что травма принцессы Дианы была настолько необычной, что за 30 лет своей медицинской практики он никогда не видел ничего подобного.

"Если бы только она была пристегнута ремнем безопасности, если бы она ударила сиденье перед ней под немного другим углом или с меньшей скоростью, и если бы только она была немедленно помещена в машину скорой помощи. Я уверен, что патология ее смерти бесспорна. Но вокруг этой крошечной смертельной слезы в легочной вене сплетено много других фактов, некоторые из которых достаточно непрозрачны, чтобы появилось множество теорий", - заявил доктор.

Как сообщал OBOZREVATEL, гибель принцессы Дианы в аварии в 1997 году стала классическим примером того, как стечение обстоятельств решило их неблагоприятный исход. Отметим, что ранее в СМИ подметили, что герцогиня Меган Маркл копирует стиль принцессы Дианы.

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