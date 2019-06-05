Сломала обе руки: племянница Ротару попала в серьезное ЧП

Племянница Софии Ротару, певица и дизайнер София Хлябич, более известная под псевдонимом Соня Кей (Sonya Kay), во время путешествия в Барселону (Испания) сломала обе руки.

Так, об этом молодая артистка рассказала на своей странице в Instagram. "Во время путешествия в Барселону, со мной произошло очень досадное происшествие. Я упала и повредила обе руки. Очень жаль, но надеюсь на скорейшее выздоровление и снятия гипса. Спасибо всем за поддержку", — написала София.

София Хлябич Фото из Instagram

София Хлябич Фото из Instagram

София Хлябич Фото из Instagram

Отметим, что под публикацией певицы собрались десятки комментариев, в которых фолловеры пожелали ей скорейшего выздоровления.

"Как так? Скорейшего выздоровления, и ждем тебя на сцене. Ты нам всем очень нужна", "Скорейшего выздоровления и береги себя", "Ты крутая. По этому все быстро заживет", — написали люди.

София Хлябич Фото из Instagram

София Хлябич Фото из Instagram

София Хлябич Фото из Instagram

София Хлябич Фото из Instagram

София Хлябич Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее София Хлябичвосхитила поклонников откровенным снимком. Так, молодая артистка позировала в соблазнительном кружевном белье черного цвета.

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