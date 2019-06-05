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Сломала обе руки: племянница Ротару попала в серьезное ЧП

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Племянница Софии Ротару, певица и дизайнер София Хлябич, более известная под псевдонимом Соня Кей (Sonya Kay), во время путешествия в Барселону (Испания) сломала обе руки.

Так, об этом молодая артистка рассказала на своей странице в Instagram. "Во время путешествия в Барселону, со мной произошло очень досадное происшествие. Я упала и повредила обе руки. Очень жаль, но надеюсь на скорейшее выздоровление и снятия гипса. Спасибо всем за поддержку", — написала София.

Сломала обе руки: племянница Ротару попала в серьезное ЧП

София Хлябич

Фото из Instagram

Сломала обе руки: племянница Ротару попала в серьезное ЧП

София Хлябич

Фото из Instagram

Сломала обе руки: племянница Ротару попала в серьезное ЧП

София Хлябич

Фото из Instagram

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Отметим, что под публикацией певицы собрались десятки комментариев, в которых фолловеры пожелали ей скорейшего выздоровления.

"Как так? Скорейшего выздоровления, и ждем тебя на сцене. Ты нам всем очень нужна", "Скорейшего выздоровления и береги себя", "Ты крутая. По этому все быстро заживет", — написали люди.

Сломала обе руки: племянница Ротару попала в серьезное ЧП
Сломала обе руки: племянница Ротару попала в серьезное ЧП
Сломала обе руки: племянница Ротару попала в серьезное ЧП
Сломала обе руки: племянница Ротару попала в серьезное ЧП
Сломала обе руки: племянница Ротару попала в серьезное ЧП
Сломала обе руки: племянница Ротару попала в серьезное ЧП
Сломала обе руки: племянница Ротару попала в серьезное ЧП

София Хлябич

Фото из Instagram

Сломала обе руки: племянница Ротару попала в серьезное ЧП

София Хлябич

Фото из Instagram

Сломала обе руки: племянница Ротару попала в серьезное ЧП

София Хлябич

Фото из Instagram

Сломала обе руки: племянница Ротару попала в серьезное ЧП

София Хлябич

Фото из Instagram

Сломала обе руки: племянница Ротару попала в серьезное ЧП

София Хлябич

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее София Хлябичвосхитила поклонников откровенным снимком. Так, молодая артистка позировала в соблазнительном кружевном белье черного цвета.

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Персона
София Ротару
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