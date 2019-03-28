"Слава Украине!" Пореченков и Охлобыстин записали скандальное видео и поддержали Зеленского

Скандально известные российские актеры Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков записали провокационное видео, которым поддержали шоумена, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

"А если он выиграет… будет нам должен. Слава Украине. Крым наш… Всё наше!" — разыграли диалог Пореченков и Охлобыстин.

"Только Зеленский!" — заявили в конце ролика скандальные артисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, скандальный Пореченков рассказал о своих проблемах из-за ''ДНР''.

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