МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Люди

"Слава Украине!" Пореченков и Охлобыстин записали скандальное видео и поддержали Зеленского

6.4тЧитать материал на украинском

Скандально известные российские актеры Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков записали провокационное видео, которым поддержали шоумена, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

"А если он выиграет… будет нам должен. Слава Украине. Крым наш… Всё наше!" — разыграли диалог Пореченков и Охлобыстин.

Новости
Из-за "ДНР" Михаил Пореченков остался без работы

"Только Зеленский!" — заявили в конце ролика скандальные артисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, скандальный Пореченков рассказал о своих проблемах из-за ''ДНР''.

Узнай первым, кто выиграет "Евровидение-2019" в нашем Instagram!

Персоны
Иван ОхлобыстинМихаил ПореченковВладимир Зеленский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
58
8
Смешно
1
Интересно
2
Печально
18
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Воронов Сергей
Воронов Сергей
два м...ка подставили третьего
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Зінченко Юрій
Зінченко Юрій
Це той, що стріляв в наших солдатів ( Пореченков)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Согласен с ними,придворный Шут НИКОГДА не станет НАСТОЯЩИМ королём!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения