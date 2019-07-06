Скандал с Пугачевой в России получил неприятное продолжение

Из-за скандала вокруг выезда машины примадонны Аллы Пугачевой на перрон Рижского вокзала ответственность понесла дежурная, которая работает там совсем недавно.

По словам адвоката певицы Тимура Матвеева, примадонна действительно нарушила нормы закона, правила транспортной безопасности, а также безопасности движения РФ, пишет Дни.ру.

Алла Пугачева на перроне Instagram@alla_pugacheva_forum

Он считает, что в данном случае винить Пугачеву в инциденте не стоит, ведь ошибку в первую очередь допустил персонал, с которым уже проведена беседа. Однако не исключено, что примадонне будет выписан административный штраф.

"Строго судить примадонну не стоит, ведь каждый имеет право на ошибку. Тем более, что Алла Пугачева вряд ли была ознакомлена с правилами и требованиями, а ошибку допустил персонал", – считает адвокат.

Из-за инцидента была проведена проверка и по ее итогам установили, что нарушение допустил персонал — конкретно, новая дежурная по вокзалу, у которой совсем небольшой опыт работы.

"Проведенной проверкой было установлено, что нарушения допустила дежурная по вокзалу, которая работает совсем недавно. По данному факту составлен протокол, и с виновными лицами проведена беседа. Таким образом инцидент исчерпан", – заявил он.

Сама примадонна инцидент не комментировала.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Алла Пугачева и ее знаменитый супруг Максим Галкин вместе с детьми покинули Россию. Они отправились в Юрмалу, где планировали снимать элитный котедж в фешенебельном районе на берегу Балтийского моря.

Именно поездка на отдых наделала столько шума. Примадонна приехала в Москве к вагону на авто, из-за чего на нее полилась рекой критика пользователей. Позже появились слухи, что сотрудника вокзала, который это допустил, уволят. Однако позже в РЖД опровергли данные об увольнении начальника Рижского вокзала.

Из-за того, что скандал широко распространился на просторах интернета, в ситуацию вмешались звезды российской эстрады. В частности, за Пугачеву начали массово заступаться коллеги по цеху, призвав общество прекратить нападки на примадонну.

Позже скандал вышел на новый уровень – на звезду пожаловались в ГИБДД с требованием провести проверку и возбудить уголовное дело об административном нарушении.

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