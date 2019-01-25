Скандал с изнасилованием вокруг известного рэпера оброс новыми подробностями

Известный американский рэпер Крис Браун, обвиненный в изнасиловании, применял психологическое давление на предполагаемую жертву.
Об этом рассказал адвокат женщины, которая подала заявление на артиста, Фрэнк Серфати, передает Associated Press.
По его словам, певец не принуждал 23-летнюю студентку к сексу при помощи физической силы. Он якобы загнал ее в комнату в дорогом отеле Mandarin Oriental Hotel и под психологическим давлением склонил к половому акту.
Девушка также заявила, что телохранитель и партнер Брауна якобы напали на нее на другом этаже гостиницы.
В свою очередь представитель рэпера во Франции Рафаэль Чич собирается подать жалобу на клевету. Комментировать ситуацию в прессе окружение певца отказалось.
Крис Браун
Instagram @chrisbrownofficial
Уточняется, что Брауна отпустили из-под стражи без предъявления обвинений в ожидании дальнейшего расследования.
Как сообщал OBOZREVATEL, Брауна задержали в Париже по обвинению девушки в изнасиловании, которое якобы произошло 15 января.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram