Скандал с изнасилованием вокруг известного рэпера оброс новыми подробностями

Известный американский рэпер Крис Браун, обвиненный в изнасиловании, применял психологическое давление на предполагаемую жертву.

Об этом рассказал адвокат женщины, которая подала заявление на артиста, Фрэнк Серфати, передает Associated Press.

По его словам, певец не принуждал 23-летнюю студентку к сексу при помощи физической силы. Он якобы загнал ее в комнату в дорогом отеле Mandarin Oriental Hotel и под психологическим давлением склонил к половому акту.

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Девушка также заявила, что телохранитель и партнер Брауна якобы напали на нее на другом этаже гостиницы.

В свою очередь представитель рэпера во Франции Рафаэль Чич собирается подать жалобу на клевету. Комментировать ситуацию в прессе окружение певца отказалось.

Крис Браун Instagram @chrisbrownofficial

Уточняется, что Брауна отпустили из-под стражи без предъявления обвинений в ожидании дальнейшего расследования.

Как сообщал OBOZREVATEL, Брауна задержали в Париже по обвинению девушки в изнасиловании, которое якобы произошло 15 января.

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