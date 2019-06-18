Скандал между Лободой и Лазаревым подтвердился: появилась странная реакция певца

Российский певец Сергей Лазарев отреагировал на видео, подтверждающее слухи о его скандале с коллегой Светланой Лободой на премии "Муз-ТВ" в Москве.

Певец опубликовал пост у себя в Instagram. На фотографии изображены испражняющиеся на газон собаки Лазарева.

"Сергей, как вы относитесь к слухам и статьям о себе?" "На этот вопрос лучше всего ответят мои собаки...", — подписал снимок певец.

Скрин с Instagram Лазарева

Такая реакция вызвала массу восторженных комментариев и лайков со стороны других звезд. Под фотографией оставили комментарии и смайлы: певицы Вера Брежнева, Нюша, Лолита Милявская, Валерия, комик и шоумен Тимур Родригез, актер Оскар Кучера и другие.

Скрин с Instagram Лазарева

Скрин с Instagram Лазарева

Однако далеко не все рядовые подписчики оценили юмор Лазарева. Среди хвалебных комментариев встречалось и много негатива:

"Эта фотка о многом говорит. Например, как вы относитесь к людям, обществу и цените своих подписчиков..", "А сам сидишь и считаешь все это де*ьмо и следишь за новыми порциями новостюшек, а потом типа пос*ать ", "Фото - перебор", "Ужас!!! А когда за тебя голосовать надо было, ты по другому говорил!!!", — отреагировали подписчики Лазарева.

Скрин с Instagram Лазарева

Скрин с Instagram Лазарева

Как сообщал OBOZREVATEL, Сергею Лазареву не понравилось, что Лобода на "Премии Муз-ТВ" исполнила шесть композиций подряд, тогда как он сам не смог выступить по техническим причинам. Певец жестко высказался в ее адрес и якобы подговорил коллег уйти из зала во время ее выступления.

Позже Лазарев стал отрицать, что у него произошел конфликт с коллегой, высмеивая публикации на эту тему.

Однако 17 июня в сети появилось видео, подтверждающее слухи о конфликте двух звезд.

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