Скандал между Лободой и Лазаревым подтвердился: появилась странная реакция певца

Российский певец Сергей Лазарев отреагировал на видео, подтверждающее слухи о его скандале с коллегой Светланой Лободой на премии "Муз-ТВ" в Москве.
Певец опубликовал пост у себя в Instagram. На фотографии изображены испражняющиеся на газон собаки Лазарева.
"Сергей, как вы относитесь к слухам и статьям о себе?" "На этот вопрос лучше всего ответят мои собаки...", — подписал снимок певец.
Скрин с Instagram Лазарева
Такая реакция вызвала массу восторженных комментариев и лайков со стороны других звезд. Под фотографией оставили комментарии и смайлы: певицы Вера Брежнева, Нюша, Лолита Милявская, Валерия, комик и шоумен Тимур Родригез, актер Оскар Кучера и другие.
Скрин с Instagram Лазарева
Скрин с Instagram Лазарева
Однако далеко не все рядовые подписчики оценили юмор Лазарева. Среди хвалебных комментариев встречалось и много негатива:
"Эта фотка о многом говорит. Например, как вы относитесь к людям, обществу и цените своих подписчиков..", "А сам сидишь и считаешь все это де*ьмо и следишь за новыми порциями новостюшек, а потом типа пос*ать ", "Фото - перебор", "Ужас!!! А когда за тебя голосовать надо было, ты по другому говорил!!!", — отреагировали подписчики Лазарева.
Скрин с Instagram Лазарева
Скрин с Instagram Лазарева
Чтобы восстановить картину звездного скандала между Сергеем Лазаревым @lazarevsergey и Светланой Лободой @lobodaofficial, Super публикует видео фрагмент инцидента, по которому можно понять, что произошедшее — не утка, как уверял сам Лазарев. ⠀ Все началось на репетиции Светланы, когда Сергей начал высказывать главе премии "Муз-ТВ" Арману Давлетярову свои мысли о решении отдать Лободе финальный сет из шести песен в конце премии, в то время, как его номер с "Евровидения" не смогли показать на премии по техническим причинам. В ролике видно, как озадаченно Давлетяров слушает эмоционирующего Сергея, при этом пытаясь дипломатично улыбаться. Продюсер Лободы Нателла Крапивина во время спича Лазарева не произносит ни слова. ⠀ Происходящее со сцены, по словам очевидцев, вскоре заметила и сама Лобода. Светлана обратилась со сцены к Лазареву с единственной фразой: "Сереж, можно я буду репетировать?". По рассказам свидетелей, именно тогда в адрес певицы прозвучали не самые приятные слова из уст Лазарева. Реагировать на них и вступать в конфликт Лобода не стала. История закончилась извинениями от "Муз-ТВ" в адрес Светланы. Сергей Лазарев перед Лободой извиняться и комментировать инцидент не стал. ⠀ А вы на чьей стороне в этом конфликте?
Как сообщал OBOZREVATEL, Сергею Лазареву не понравилось, что Лобода на "Премии Муз-ТВ" исполнила шесть композиций подряд, тогда как он сам не смог выступить по техническим причинам. Певец жестко высказался в ее адрес и якобы подговорил коллег уйти из зала во время ее выступления.
Позже Лазарев стал отрицать, что у него произошел конфликт с коллегой, высмеивая публикации на эту тему.
Однако 17 июня в сети появилось видео, подтверждающее слухи о конфликте двух звезд.
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