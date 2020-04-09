"Ситуация серьезная!" Малышева высказалась о состоянии тяжелобольной Бабкиной

Телеведущая Елена Малышева сообщила, что Надежда Бабкина находится в реанимации.

По ее словам, ситуация у артистки "серьезная", но, как утверждают врачи, стабильная, пишет Газета.ru.

"Надежда Георгиевна лежит в больнице. Она в реанимации. Ситуация у нее серьезная, но, как говорят врачи, стабильная. Давайте надеяться, что у нее все будет хорошо", — отметила Малышева.

В свою очередь коллега телеведущей Александр Мясников в передаче "Прямой эфир" заявил, что у Бабкиной отсутствуют "тяжелые факторы риска", поэтому у нее большие шансы на скорое выздоровление.

Как ранее писал OBOZREVATEL, коронавирус был обнаружен у певца Льва Лещенко.

Концертный директор артиста Андрей Гайдель рассказал о нестабильном состоянии артиста, который находится сейчас в больнице в Коммунарке: ему становится то лучше, то хуже.

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