Сильно похудевшая Лолита удивила сеть прозрачным нарядом

Российская певица Лолита Милявская, которая сделала скандальное заявление о войне на Донбассе, появилась на шоу "Вечерний Ургант" в прозрачном наряде, который раскритиковали ее поклонники.

Видео артистка опубликовала на свей странице в социальной сети Instagram.

"В гостях у Ивана, применила костюмчик для Крокуса. Вдруг, в октябре не понадобится, есть хочется", - подписала видео Лолита.

"Жесть", "Мне кажется, чуть бы другой костюм", "При всем уважении, прикид отвратительный", "Сними и позорься", - комментируют видео в сети.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинский журналист Дмитрий Гордон жестко осадил российскую певицу украинского происхождения Лолиту.

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