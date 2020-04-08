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8 апреля • обновлено в 22:17
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Сильно похудевшая Лолита удивила сеть прозрачным нарядом

2.2т
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Российская певица Лолита Милявская, которая сделала скандальное заявление о войне на Донбассе, появилась на шоу "Вечерний Ургант" в прозрачном наряде, который раскритиковали ее поклонники.

Видео артистка опубликовала на свей странице в социальной сети Instagram.

Сильно похудевшая Лолита удивила сеть прозрачным нарядом
"В гостях у Ивана, применила костюмчик для Крокуса. Вдруг, в октябре не понадобится, есть хочется", - подписала видео Лолита.

"Жесть", "Мне кажется, чуть бы другой костюм", "При всем уважении, прикид отвратительный", "Сними и позорься", - комментируют видео в сети.

Сильно похудевшая Лолита удивила сеть прозрачным нарядом
Сильно похудевшая Лолита удивила сеть прозрачным нарядом
Сильно похудевшая Лолита удивила сеть прозрачным нарядом

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинский журналист Дмитрий Гордон жестко осадил российскую певицу украинского происхождения Лолиту.

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Автор
Мария Дидык
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