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23 января • обновлено в 10:46
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Шутивший о Путине стендап-комик покинул Россию

2.6т
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Популярный стендап-комик Александр Долгополов, который раскритиковал российскую власть и общество, покинул Россию.

Об этом "МБХ медиа" сообщил адвокат правозащитной группы "Агора" Леонид Соловьев.

"Покинул страну, пока не прояснятся обстоятельства, чтобы быть спокойнее. Куда он уехал, мы пока не можем говорить", – заявил Соловьев.

Александр Долгополов

Александр Долгополов

Meduza

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Как сообщает издание, ранее в петербургский стендап-клуб HopHead пришел запрос из ГУ МВД по Московской области в связи с выступлением Долгополова. Полиция начала проверку из-за поступившей жалобы из-за шуток на религиозную тематику.

Александр Долгополов

Александр Долгополов

kasparov.ru

Примечательно, что 21 января Долгополов опубликовал на своем Youtube-канале видео, в котором заявил, что его начала искать полиция.

"В петербургский стендап-клуб HopHead пришло письмо из Министерства внутренних дел, это, если вы не знали, главные бандиты страны. Они проводят расследование и пытаются разузнать обо мне по причине того, что они посмотрели видео "Новый час шуток", говорил Долгополов.

Александр Долгополов

Александр Долгополов

Эхо-Москвы

Как ранее писал OBOZREVATEL, российский комик и видеоблогер Данила Поперечный рассказал об ужасном будущем России. Он заявил, что его возмутил тот факт, что Госдума РФ приняла закон о штрафах за оскорбление власти.

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Автор
Анна Михно
Место
Россия
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Российский Крым
Российский Крым
"Популярный стендап-комик" - популярный где? у себя в подъезде дома?
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
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