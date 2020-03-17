Шнуров рассказал, чей Крым и Донбасс и высказался о Путине. Видео

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, который недавно стал членом "Партии Роста" в российской Госдуме, ответил на вопросы чей Крым и Донбасс, а также указал, что Владимир Путин – красавчик.

Так, Шнуров дал интервью телеведущей Тине Канделаки на радио "Комсомольская правда" (смотрите видео в конце новости).

Шнуров и Канделаки Комсомольская правда

В ходе беседы Канделаки задала Сергею ряд провокационных вопросов. Интересно, что на вопрос "Крым наш?" скандальный певец не смог ответить сразу – он выждал 10 секунд, после чего сказал: "Поживем – увидим".

Сергей Шнуров Комсомольская правда

Также Шнурову был задан вопрос и о российском президенте – Канделаки спросила: "Путин – красавчик?".

"Да. Он был красавчиком до того момента, как пошел в политику", – ответил певец.

Сергей Шнуров и Тина Канделаки Комсомольская правда

Также он указал, что считает Донбасс территорией Украины, а украинцев – друзьями, побольше, чем ими для россиян являются сирийцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Шнуров посвятил стих президенту России Владимиру Путину и высмеял решение об обнулении президентских сроков в РФ.

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