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17 марта • обновлено в 11:20
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Шнуров рассказал, чей Крым и Донбасс и высказался о Путине. Видео

3.2т
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Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, который недавно стал членом "Партии Роста" в российской Госдуме, ответил на вопросы чей Крым и Донбасс, а также указал, что Владимир Путин – красавчик.

Так, Шнуров дал интервью телеведущей Тине Канделаки на радио "Комсомольская правда" (смотрите видео в конце новости).

Шнуров и Канделаки

Шнуров и Канделаки

Комсомольская правда

В ходе беседы Канделаки задала Сергею ряд провокационных вопросов. Интересно, что на вопрос "Крым наш?" скандальный певец не смог ответить сразу – он выждал 10 секунд, после чего сказал: "Поживем – увидим".

Сергей Шнуров

Сергей Шнуров

Комсомольская правда

Также Шнурову был задан вопрос и о российском президенте – Канделаки спросила: "Путин – красавчик?".

"Да. Он был красавчиком до того момента, как пошел в политику", – ответил певец.

Сергей Шнуров и Тина Канделаки

Сергей Шнуров и Тина Канделаки

Комсомольская правда

Также он указал, что считает Донбасс территорией Украины, а украинцев – друзьями, побольше, чем ими для россиян являются сирийцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Шнуров посвятил стих президенту России Владимиру Путину и высмеял решение об обнулении президентских сроков в РФ.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Ева Романова
Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Сергей Шнуров Тина Канделаки
Теги
шоу-бизнес Крым Донбасс
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