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3 января • обновлено в 13:48
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"Вот чем они отличаются?" Шнуров высказался о Зеленском и Путине

1.5т
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Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров высказался о президенте Украины Владимире Зеленском и главе РФ Владимире Путине.

Так, по словам музыканта, они являются настоящими профессиональными политиками и пользуются доверием среди жителей своих стран. Такое мнение он высказал в интервью YouTube-каналу "Forbes" (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Сергей Шнуров, Владимир Зеленский и Владимир Путин

Сергей Шнуров, Владимир Зеленский и Владимир Путин

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"Зеленский абсолютно профессиональный политик. Вы же смотрели "Слугу народа"? Так он подготовился на почве сериала, потом вышел в реальную политику. А что такое политика? Вот чем Путин отличается от Зеленского? И того и другого показывают по телевизору. И тот и другой должен более-менее нормально говорить. Все. Что мы дальше знаем о политике? Больше ничего", – сказал Шнуров.

Сергей Шнуров высказался о Зеленском и Путине

Сергей Шнуров высказался о Зеленском и Путине

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Шнуров жестко высказался о президенте России Владимире Путине. Он сделал это в своем произведении, которое опубликовал на личной странице в Instagram.

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Автор
Кристина Долматова
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский Сергей Шнуров
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Всё правильно говорит,нам показывают лишь то,что мы должны знать о президентах
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