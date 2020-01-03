"Вот чем они отличаются?" Шнуров высказался о Зеленском и Путине

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров высказался о президенте Украины Владимире Зеленском и главе РФ Владимире Путине.

Так, по словам музыканта, они являются настоящими профессиональными политиками и пользуются доверием среди жителей своих стран. Такое мнение он высказал в интервью YouTube-каналу "Forbes" (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Сергей Шнуров, Владимир Зеленский и Владимир Путин

"Зеленский абсолютно профессиональный политик. Вы же смотрели "Слугу народа"? Так он подготовился на почве сериала, потом вышел в реальную политику. А что такое политика? Вот чем Путин отличается от Зеленского? И того и другого показывают по телевизору. И тот и другой должен более-менее нормально говорить. Все. Что мы дальше знаем о политике? Больше ничего", – сказал Шнуров.

Сергей Шнуров высказался о Зеленском и Путине Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Шнуров жестко высказался о президенте России Владимире Путине. Он сделал это в своем произведении, которое опубликовал на личной странице в Instagram.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!