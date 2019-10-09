"В кустах танки, как лоси": Шнуров написал едкий стих о Путине и получил ответ

Скандальный лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал едкое стихотворение об отдыхе президента РФ Владимира Путина в тайге.

Текст произведения, в котором говориться о танках, которые притаились в лесе, появился на странице музыканта в Instagram.

Шнуров иронично отметил, что множество офицеров во главе с министром обороны Сергеем Шойгу, сотрудники Федеральной службы охраны, а также повар и съемочная группа не попали в кадры, на которых президент якобы наслаждается одиночеством и тишиной.

Сергей Шнуров LeMonade.style

Далее приводим текст стиха:

Осень. Как же хорошо! Рыба, утки под прицелом. Шойгу в кадр не вошел, С ним десяток офицеров, Повар, съемочная группа, ФСО в канаве дышит. Тише! Не кричите в рупор! Дайте насладится тишью. Лес листвой своей гудит. А в кустах танки, как лоси. Я люблю побыть один. Как же хорошо, что осень!

Пост Шнурова прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "Лента.ру".

Отвечая на вопрос о сходстве настоящего отдыха Путина с описанным в стихотворении, он заявил, что "поэт имеет право на свое видение".

Напомним, видео, на котором президент России Владимир Путин проводит время в лесу с министром обороны России Сергеем Шойгу, вызвало бурную реакцию пользователей сети. Политики совершили пешую прогулку по тайге, где собирали грибы.

Как писал OBOZREVATEL, ранее:

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