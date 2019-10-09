"В кустах танки, как лоси": Шнуров написал едкий стих о Путине и получил ответ

Скандальный лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал едкое стихотворение об отдыхе президента РФ Владимира Путина в тайге.
Текст произведения, в котором говориться о танках, которые притаились в лесе, появился на странице музыканта в Instagram.
Шнуров иронично отметил, что множество офицеров во главе с министром обороны Сергеем Шойгу, сотрудники Федеральной службы охраны, а также повар и съемочная группа не попали в кадры, на которых президент якобы наслаждается одиночеством и тишиной.
Сергей Шнуров
LeMonade.style
Далее приводим текст стиха:
Осень. Как же хорошо! Рыба, утки под прицелом. Шойгу в кадр не вошел, С ним десяток офицеров, Повар, съемочная группа, ФСО в канаве дышит. Тише! Не кричите в рупор! Дайте насладится тишью. Лес листвой своей гудит. А в кустах танки, как лоси. Я люблю побыть один. Как же хорошо, что осень!
Пост Шнурова прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "Лента.ру".
Отвечая на вопрос о сходстве настоящего отдыха Путина с описанным в стихотворении, он заявил, что "поэт имеет право на свое видение".
Осень. Как же хорошо! Рыба, утки под прицелом. Шойгу в кадр не вошёл, С ним десяток офицеров, Повар, съемочная группа, ФСО в канаве дышит. Тише! Не кричите в рупор! Дайте насладится тишью. Лес листвой своей гудит. А в кустах танки, как лоси. Я люблю побыть один. Как же хорошо, что осень!
Напомним, видео, на котором президент России Владимир Путин проводит время в лесу с министром обороны России Сергеем Шойгу, вызвало бурную реакцию пользователей сети. Политики совершили пешую прогулку по тайге, где собирали грибы.
Как писал OBOZREVATEL, ранее:
Сергей Шнуров обратился к властям из-за запрета на курение на балконах квартир, который будет введен с 1 октября 2019 года. Он написал о новых правилах острое и нецензурное стихотворение.
В другом своем произведении артист высмеял митинг, который 10 августа прошел в Москве, за что его разгромили в сети.
Продюсер российской поп-группы "Ласковый май" Андрей Разин набросился на Шнурова за резкое высказывание об аннексированном Крыме. "Мне этот ваш Крымский мост с Сирией нах*р не нужны", – сказал лидер "Ленинграда".
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