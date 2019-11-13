Легендарный сериал "Друзья" вернется на ТВ: кто из актеров умер за 25 лет

Сервис HBO Max ведет переговоры о съемках специального эпизода сериала "Друзья", впервые вышедшего на экраны 25 лет назад.

Как сообщают источники издания The Hollywood Reporter, его снимут без сценария, то есть в формате документальной серии с воспоминаниями актеров и создателей о производстве оригинального шоу. Отмечается, что к съемкам планируют привлечь основных актеров сериала: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизу Кудроу, Мэтта Леблана, Мэтью Перри и Дэвида Швиммера. Также переговоры ведутся со сценаристами "Друзей" Дэвидом Крейном и Мартой Кауффман.

В связи с возвращением легендарного сериала на ТВ OBOZREVATEL решил вспомнить, кто из актеров умер за 25 лет.

Сериал "Друзья" Getty Imagines

Джун Уитфилд

Джун Уитфилд Фото: kp.ua

Британская актриса Джун Уитфилд ушла из жизни 28 декабря 2018 года в возрасте 93 лет. Наибольшую известность ей принесла роль в комедийном сериале "Терри и Джун", который выходил на экраны с 1979 по 1987 год. А вот в знаменитом ситкоме "Друзья" Уитфилд исполнила всего лишь эпизодическую роль.

Также актриса сыграла в сериалах "Доктор Кто", "Шоу Бенни Хилла", "Мисс Марпл Агаты Кристи", "Так держать", "Новые трюки" и многих других.

Макс Райт

Макс Райт в сериале "Друзья" Скриншот с видео

Американский актер Макс Райт, ставший известным благодаря сыгранной роли в ранее популярном ситкоме "Альф", а также принявший участие в съемках известного телесериала "Друзья", умер на 76-ом году жизни из-за рака. Он также снимался в таких фильмах как "Весь этот джаз", "Хватай и беги" и "Свой в доску"

Хью Дэйн

Хью Дэйн Фото: bustle.com

Американский актер Хью Дэйн скончался 16 мая в возрасте 75 лет. За свою карьеру, начавшуюся довольно поздно, актер сыграл в полусотне фильмов и сериалов, начав в 1990-м — с микророли в долгоиграющем криминальном экшне "Охотник".

За ним последовали "Принц из Беверли-Хиллз", "Друзья", "Дефективный детектив", "Западное крыло", "Все ненавидят Криса", "Мэр", "Десница Божья", "Умерь свой энтузиазм", "Девичник в Вегасе" и другие.

Алексис Аркетт

Алексис Аркетт Фото: hellomagazine.com

Американский актер трансвестит Алексис Аркетт, который так же исполнил эпизодическую роль в "Друзьях", умер от осложнений, вызванных СПИДом. Звезды не стало 11 сентября 2016 года в возрасте 47 лет.

Алексис Аркетт в сериале "Друзья" Фото: deti51.ru.net

Он успел сняться в таких фильмах, как "Криминальное чтиво", "Это все она", "О мышах и людях", "Закон мести", сериале "Калифорнийский" и других.

Этель Эйлер

Этель Эйлер Фото: hollywoodreporter.com

18 ноября 2018 года на 89-м году жизни скончалась актриса и певица Этель Эйлер, известная по эпизодической роли администратора больницы в сериале "Друзья".

Актриса также запомнилась зрителям в сериалах "Мелроуз-Плейс" "Клиент всегда мертв". Самыми известными ее киноработами стали такие фильмы как "Девять с половиной недель" и "Телохранитель".

Ранее OBOZREVATEL продемонстрировал, как изменились герои легендарного сериала "Друзья" за 25 лет.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал