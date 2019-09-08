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9 сентября • обновлено в 11:03
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Серега публично признался Украине в любви и попросил гражданство

10.2т Читать материал на украинском

Белорусский певец Сергей Пархоменко, известный как рэпер Серега и исполнитель Полиграф ШарикOFF заявил, что хочет получить украинское гражданство.

Своим решением он поделился в эфире третьего выпуска шоу "Танці з зірками".

Серега публично признался Украине в любви и попросил гражданство
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"Я недавно принял решение - получить украинский паспорт. Украина для меня - это свобода. Я хочу быть здесь, среди этих людей. Это моя земля. Мне здесь хорошо. Здесь я повстречал женщину, которая родила мне двух прекрасных сыновей", - сказал артист.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Серега будет учиться в Харьковском национальном аэрокосмическом университете "ХАИ". 13 августа артист подал документы на факультет самолетостроения и сообщил об этом в Instagram.

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Тема
Танцы со звездами
Персона
Сергей Пархоменко ("Серега")
Тег
Танці з зірками
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Исаев Максим
Исаев Максим
Ну, после слова "рэпер" сомнений в интеллектуальном уровне пОциента не возникло...
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
И в чем проблема? Хочет, пусть получает. Ему что, запрещают?
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Хоршие люди нам нужны. Добро пожаловать !
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Владимирович Владимир, Безмозглый наркоман СэрГей у вас считается хорошЫм человеком? Да забирайте, г..на не жалко.
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0

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