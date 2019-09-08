Серега публично признался Украине в любви и попросил гражданство

Белорусский певец Сергей Пархоменко, известный как рэпер Серега и исполнитель Полиграф ШарикOFF заявил, что хочет получить украинское гражданство.

Своим решением он поделился в эфире третьего выпуска шоу "Танці з зірками".

"Я недавно принял решение - получить украинский паспорт. Украина для меня - это свобода. Я хочу быть здесь, среди этих людей. Это моя земля. Мне здесь хорошо. Здесь я повстречал женщину, которая родила мне двух прекрасных сыновей", - сказал артист.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Серега будет учиться в Харьковском национальном аэрокосмическом университете "ХАИ". 13 августа артист подал документы на факультет самолетостроения и сообщил об этом в Instagram.

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