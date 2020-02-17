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17 февраля • обновлено в 10:23
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Седокова выставила напоказ большую грудь: горячее фото

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Украинская певица Анна Седокова, которая сейчас живет и работает в Москве, выставила напоказ пышную грудь.

Так, соблазнительный снимок появился на странице знаменитости в Instagram.

Анна Седокова

Анна Седокова

Instagram @annasedokova

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На фото Седокова позирует в сексуальном черном наряде с очень глубоким вырезом, который выгодно подчеркнул большую грудь артистки.

Под пикантным снимком певица призналась, что не всегда бывает милой и доброй.

"Как доброту в себе, ты точно так же должна принимать и ярость. Ты имеешь право на то, чтобы кого-то не любить и за это не нужно просить прощения. Я ненавижу глупые разговоры, алчных людей и мудаков. И это нормально. И я люблю эту часть меня точно так же, как доброту и честность", пишет Седокова.

Поклонники пришли в восторг от пикантного снимка Анны, и засыпали ее комплиментами:

Седокова выставила напоказ большую грудь: горячее фото
Седокова выставила напоказ большую грудь: горячее фото
Седокова выставила напоказ большую грудь: горячее фото
Седокова выставила напоказ большую грудь: горячее фото
Седокова выставила напоказ большую грудь: горячее фото
Седокова выставила напоказ большую грудь: горячее фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Седокова поделилась с поклонниками пикантным снимком. Однако его сразу же раскритиковали в сети. На фото певица позировала в БДСМ-наряде и с плеткой в руках.

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Автор
Анна Михно
Персона
Анна Седокова
Место
Украина
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