Седокова рассказала о покупке квартиры за 58 миллионов рублей

Украинская певица, экс-солистка "ВИА Гры" Анна Седокова рассказала о приобретении новой квартиры, которая обошлась ей в 58 миллионов рублей.

По ее словам, жилье она взяла в ипотеку. Об этом артистка заявила в интервью Василию Конову на YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, знаменитость в месяц платит за квартиру 430 тысяч рублей. Она отметила, что площадь жилья составляет 200 квадратных метров и находится в центре Москвы.

Кроме того, там сейчас происходят ремонтные работы, после проведения которых Седокова вместе с семьей планирует переехать в новую квартиру.

Как сообщал OBOZREVATEL, Анна Седокова откровенно рассказала о жизни с отчимом, который по ночам домогался ее.