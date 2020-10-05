Седокова откровенно рассказала об отчиме-педофиле

Украинская певица, экс-солистка "ВИА Гры" Анна Седокова рассказала о жизни с отчимом, который по ночам приходил к ней в спальню и домогался.

По словам Седоковой, она ранее никому не рассказывала об этом инциденте. Также звезда подчеркнула, что из-за отчима-педофила у нее до сих пор не ладятся отношения с матерью. Об этом шла речь во время презентации книги певицы "Я сильная. Я справлюсь", пишет "СтарХит" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я бы вообще не обращала на него никакого внимания, если бы ночами дядя Сережа (отчим Седоковой. – Ред.) не приходил ко мне. Он открывал дверь в мою комнату и замирал над моей кроваткой. Сначала стоял и смотрел на меня, думая, что я сплю. Потом осторожно просовывал руку под одеяло и начинал гладить меня по голой ноге. С каждым разом забираясь все выше и выше. Я перестала спать ночами, с ужасом ждала, что вот сейчас скрипнет дверь маминой комнаты, и я услышу тяжелые шаги", – поделилась артистка.

Седокова также отметила, что рассказала своей матери о нездоровом внимании ее возлюбленного в свой адрес.

"Наши отношения до сих пор натянутые, я не могу ее простить. Не помог ни психолог, ни прочитанная книга "Радикальное прощение". Когда мне исполнялось 20 лет, она зачем-то привела на праздник того самого дядю Сережу. Поступок, конечно, странный", – добавила звезда.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Седокова рассказала об изменах своего первого, ныне покойного, мужа, футболиста киевского "Динамо" Валентина Белькевича.