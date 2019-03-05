"Считаете себя россиянином?" Макаревич вызвал спор в сети постом про Россию

Российский музыкант Андрей Макаревич прокомментировал слова актера Сергея Серебрякова заявившего, что "Россия разжигает войны", и поступок комика Михаила Жванецкого, который принял награду от президента РФ Владимира Путина.

На своей странице в Facebook музыкант заявил, что "вонь, поднятая вокруг Жванецкого и Серебрякова настолько схожа, что, кажется, производят ее одни и те же мастера".

Андрей Макаревич Cosmopolitan

"Поразительная примета времени - вонь, поднятая вокруг Жванецкого и Серебрякова настолько схожа, что, кажется, производят ее одни и те же мастера. При том, что мотивация противоположна: один, видите ли, получил награду из рук главы государства, другой, видите ли, обидел россиян", - написал Макаревич.

Пользователи сети начали выражать свое мнение по этому поводу.

"Удивительно, что многие так называемые либералы не видят, что заняты тем же самым, что и так называемые патриоты. Так называемые", "Эта вонь кочует по тем кто говорит правду", "Поэтому простой вопрос. Вы, Андрей Вадимович - считаете себя россиянином?", "Мастерская одна, а специализация разная", - пишут в сети.

Ранее, лидер "Машины времени" Андрей Макаревич назвал 80 процентов населения Земли — идиотами, и отметил, что это нужно принять, как данность.

"Будучи врагом всяческих запретов, я, тем не менее, сам попросил об одном запрете: давайте запретим орать по телевизору. Запретим орать одновременно нескольким выступающим. Потому что это просто калечит психику людей. Прости меня, но вообще 80 процентов населения земли – идиоты. Надо это принять, как данность", – сказал музыкант.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Макаревич обратил внимание на резкую реакцию россиян, которые приняли на свой счет фразу об идиотах.

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