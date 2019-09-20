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20 сентября • обновлено в 12:18
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"Самый серьезный батл!" Оксимирон взбудоражил сеть речью о борьбе с беспределом в РФ

1.3т Читать материал на украинском

Популярный российский рэпер Oxxxymiron выступил с речью против судебной системы Российской Федерации. Так, он провел литературные чтения "Сядь за текст", в которых приняли участие множество звезд из РФ.

Во время чтений артисты, журналисты и актеры зачитывали строчки из различных классических произведений, а некие судьи, которые все время оставались в тени, выносили им приговоры.

Oxxxymiron

Oxxxymiron

Скриншот из видео

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Так, в чтениях приняли участие Александр Петров, Никита Кукушкин, Александр Горчилин и Александр Паль, Михаил Идов, рэперы Баста и Леван Горозия (LʼOne), лидер "ДДТ" Юрий Шевчук, Шура и Лева (Би-2), комик Илья Соболев и журналист Леонид Парфенов.

Отметим, что "комната", в которой происходило действие, полностью копирует комнату фигуранта "московского дела" Егора Жукова. Во время чтений мужчины в форме выносят из нее предметы мебели и срывают обои. В результате она превращается в тюремную камеру.

Oxxxymiron

Oxxxymiron

Скриншот из видео

Настасья Самбурская

Настасья Самбурская

Скриншот из видео

LʼOne

LʼOne

Скриншот из видео

Леонид Парфенов

Леонид Парфенов

Скриншот из видео

Лева (Би-2)

Лева (Би-2)

Скриншот из видео

Илья Соболев

Илья Соболев

Скриншот из видео

Юрий Шевчук

Юрий Шевчук

Скриншот из видео

Баста

Баста

Скриншот из видео

В конце чтений Оксимирон высказался о Павле Устинове, которого осудили на 3,5 года колонии общего режима по обвинению в нападении на бойца Росгвардии на акции протеста, а также о других политзаключенных, которые получили сроки за высказывания или посещения мирных митингов.

"Самый серьезный батл!" Оксимирон взбудоражил сеть речью о борьбе с беспределом в РФ

"Применение закона не может быть избирательным. Но точно так же не может быть избирательной и солидарность. Дело Павла Устинова — часть "московского дела". Просто Павлу хотя бы повезло, что у него есть медийная поддержка. Другие фигуранты "московского дела", менее публичные, уже получили сроки. И пока не начался резонанс по Устинову, на это почти никто не обратил внимание", – заявил артист.

В сети перформанс вызвал восторг. Менее чем за сутки видео набрало почти 500 тыс. просмотров и сотни комментариев.

"Лучший батл Оксимирона", "Свободу всем узникам совести и политзаключенным!", "Даже появилось чувство, что будущее у страны есть и оно может быть хорошим", "Не все потеряно. Спасибо вам всем", "Это круто. Люди, вы все только что подписали смертный приговор этому режиму", – пишут в сети.

"Самый серьезный батл!" Оксимирон взбудоражил сеть речью о борьбе с беспределом в РФ
"Самый серьезный батл!" Оксимирон взбудоражил сеть речью о борьбе с беспределом в РФ
"Самый серьезный батл!" Оксимирон взбудоражил сеть речью о борьбе с беспределом в РФ
"Самый серьезный батл!" Оксимирон взбудоражил сеть речью о борьбе с беспределом в РФ
"Самый серьезный батл!" Оксимирон взбудоражил сеть речью о борьбе с беспределом в РФ
"Самый серьезный батл!" Оксимирон взбудоражил сеть речью о борьбе с беспределом в РФ
"Самый серьезный батл!" Оксимирон взбудоражил сеть речью о борьбе с беспределом в РФ
"Самый серьезный батл!" Оксимирон взбудоражил сеть речью о борьбе с беспределом в РФ
"Самый серьезный батл!" Оксимирон взбудоражил сеть речью о борьбе с беспределом в РФ

Как ранее писал OBOZREVATEL, российские звезды устроили в соцсетях акцию в поддержку актера Павла Устинова. За него заступились Ксения Собчак, Кристина Асмус, Елизавета Боярская, Сергей Лазарев, Сергей Шнуров, МАксим Галкин, Влад Топалов и многие другие знаменитости. Все они требовали освободить актера.

К коллегам присоединился и комик Семен Слепаков, написавший гневный пост по поводу беспредела в России на фоне полнейшей свободы в действиях силовых структур.

18 сентября в Москве, возле администрации президента РФ, начался массовый пикет в поддержку актера.

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Персоны
Oxxxymiron Баста (Василий Вакуленко) Юрий Шевчук Леонид Парфенов
Место
Россия
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70rus xxx
70rus xxx
Это с каких пор группа непонятных "популярных" реперов что то может решить?Эх,Обоз,Обоз,все б ты шутковал.
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