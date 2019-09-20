"Самый серьезный батл!" Оксимирон взбудоражил сеть речью о борьбе с беспределом в РФ

Популярный российский рэпер Oxxxymiron выступил с речью против судебной системы Российской Федерации. Так, он провел литературные чтения "Сядь за текст", в которых приняли участие множество звезд из РФ.
Во время чтений артисты, журналисты и актеры зачитывали строчки из различных классических произведений, а некие судьи, которые все время оставались в тени, выносили им приговоры.
Oxxxymiron
Скриншот из видео
Так, в чтениях приняли участие Александр Петров, Никита Кукушкин, Александр Горчилин и Александр Паль, Михаил Идов, рэперы Баста и Леван Горозия (LʼOne), лидер "ДДТ" Юрий Шевчук, Шура и Лева (Би-2), комик Илья Соболев и журналист Леонид Парфенов.
Отметим, что "комната", в которой происходило действие, полностью копирует комнату фигуранта "московского дела" Егора Жукова. Во время чтений мужчины в форме выносят из нее предметы мебели и срывают обои. В результате она превращается в тюремную камеру.
Oxxxymiron
Скриншот из видео
Настасья Самбурская
Скриншот из видео
LʼOne
Скриншот из видео
Леонид Парфенов
Скриншот из видео
Лева (Би-2)
Скриншот из видео
Илья Соболев
Скриншот из видео
Юрий Шевчук
Скриншот из видео
Баста
Скриншот из видео
В конце чтений Оксимирон высказался о Павле Устинове, которого осудили на 3,5 года колонии общего режима по обвинению в нападении на бойца Росгвардии на акции протеста, а также о других политзаключенных, которые получили сроки за высказывания или посещения мирных митингов.
"Применение закона не может быть избирательным. Но точно так же не может быть избирательной и солидарность. Дело Павла Устинова — часть "московского дела". Просто Павлу хотя бы повезло, что у него есть медийная поддержка. Другие фигуранты "московского дела", менее публичные, уже получили сроки. И пока не начался резонанс по Устинову, на это почти никто не обратил внимание", – заявил артист.
В сети перформанс вызвал восторг. Менее чем за сутки видео набрало почти 500 тыс. просмотров и сотни комментариев.
"Лучший батл Оксимирона", "Свободу всем узникам совести и политзаключенным!", "Даже появилось чувство, что будущее у страны есть и оно может быть хорошим", "Не все потеряно. Спасибо вам всем", "Это круто. Люди, вы все только что подписали смертный приговор этому режиму", – пишут в сети.
Как ранее писал OBOZREVATEL, российские звезды устроили в соцсетях акцию в поддержку актера Павла Устинова. За него заступились Ксения Собчак, Кристина Асмус, Елизавета Боярская, Сергей Лазарев, Сергей Шнуров, МАксим Галкин, Влад Топалов и многие другие знаменитости. Все они требовали освободить актера.
К коллегам присоединился и комик Семен Слепаков, написавший гневный пост по поводу беспредела в России на фоне полнейшей свободы в действиях силовых структур.
18 сентября в Москве, возле администрации президента РФ, начался массовый пикет в поддержку актера.
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