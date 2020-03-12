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12 марта • обновлено в 11:27
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Самые откровенные фото 42-летней Екатерины Климовой

5.8т
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Российская актриса Екатерина Климова обладает роскошной фигурой, которую с удовольствием демонстрирует на фото. Звезда часто радует фанатов горячими снимками в бикини, сексуальных нарядах или даже топлес.

OBOZREVATEL решил вспомнить самые откровенные фотографии 42-летней Екатерины Климовой.

Екатерина Климова

Екатерина Климова

Instagram @klimovagram

Так, на своей странице в Instagram знаменитость регулярно демонстрирует свою фигуру в соблазнительных купальниках.

Екатерина Климова в купальнике

Екатерина Климова в купальнике

Instagram @klimovagram

Екатерина Климова в купальнике

Екатерина Климова в купальнике

Instagram @klimovagram

Екатерина Климова в купальнике

Екатерина Климова в купальнике

Instagram @klimovagram

Снимки собирают тысячи лайков и комментариев поклонников. Фанаты не устают восхищаться красотой звезды, а также ее идеальной фигурой.

Екатерина Климова в купальнике

Екатерина Климова в купальнике

Instagram @klimovagram

Екатерина Климова в купальнике

Екатерина Климова в купальнике

Instagram @klimovagram

Кроме того, Климова любит подчеркивать соблазнительные формы эффектными платьями с глубокими декольте и пикантными разрезами.

Екатерина Климова

Екатерина Климова

Instagram @klimovagram

Екатерина Климова

Екатерина Климова

Instagram @klimovagram

Екатерина Климова

Екатерина Климова

Instagram @klimovagram

Екатерина Климова

Екатерина Климова

Instagram @klimovagram

Екатерина Климова

Екатерина Климова

Instagram @klimovagram

Не редкость в Instagram актрисы и откровенные фотографии, на которых Екатерина позирует в одном полотенце или и вовсе топлес.

Екатерина Климова топлес

Екатерина Климова топлес

Instagram @klimovagram

Екатерина Климова топлес

Екатерина Климова топлес

Instagram @klimovagram

Екатерина Климова

Екатерина Климова

Instagram @klimovagram

Екатерина Климова

Екатерина Климова

Instagram @klimovagram

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Екатерина Климова показала роскошную фигуру на новом провокационном снимке. На фото актриса сфотографировала себе в зеркале. В кадре Климова позирует в откровенном мини-платье с глубоким декольте и кружевной юбкой, под которое надела соблазнительные чулки.

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Автор
Анна Михно
Персона
Екатерина Климова
Место
Россия
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Хорошая девченка, актриса тоже хорошая и фильмы с участием можно с удовольствием смотреть.
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