Российская актриса Екатерина Климова обладает роскошной фигурой, которую с удовольствием демонстрирует на фото. Звезда часто радует фанатов горячими снимками в бикини, сексуальных нарядах или даже топлес.

OBOZREVATEL решил вспомнить самые откровенные фотографии 42-летней Екатерины Климовой.

Екатерина Климова Instagram @klimovagram

Так, на своей странице в Instagram знаменитость регулярно демонстрирует свою фигуру в соблазнительных купальниках.

Екатерина Климова в купальнике Instagram @klimovagram

Екатерина Климова в купальнике Instagram @klimovagram

Екатерина Климова в купальнике Instagram @klimovagram

Снимки собирают тысячи лайков и комментариев поклонников. Фанаты не устают восхищаться красотой звезды, а также ее идеальной фигурой.

Екатерина Климова в купальнике Instagram @klimovagram

Екатерина Климова в купальнике Instagram @klimovagram

Кроме того, Климова любит подчеркивать соблазнительные формы эффектными платьями с глубокими декольте и пикантными разрезами.

Екатерина Климова Instagram @klimovagram

Екатерина Климова Instagram @klimovagram

Екатерина Климова Instagram @klimovagram

Екатерина Климова Instagram @klimovagram

Екатерина Климова Instagram @klimovagram

Не редкость в Instagram актрисы и откровенные фотографии, на которых Екатерина позирует в одном полотенце или и вовсе топлес.

Екатерина Климова топлес Instagram @klimovagram

Екатерина Климова топлес Instagram @klimovagram

Екатерина Климова Instagram @klimovagram

Екатерина Климова Instagram @klimovagram

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Екатерина Климова показала роскошную фигуру на новом провокационном снимке. На фото актриса сфотографировала себе в зеркале. В кадре Климова позирует в откровенном мини-платье с глубоким декольте и кружевной юбкой, под которое надела соблазнительные чулки.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!