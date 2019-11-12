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14 ноября • обновлено в 20:33
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"Самоуверенный гов*юк": Тодоренко рассказала о первой встрече с Топаловым

11.6т
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Украинская телеведущая Регина Тодоренко призналась, что во время знакомства ее будущий супруг Влад Топалов произвел на нее негативное впечатление.

Об этом она рассказала во время интервью ЖВЛ, видео обнародованно в YouTube-канале (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

По словам Тодоренко, это произошло на спектакле "Заложи жену в ломбард", где будущая сладкая парочка участвовала в качестве актеров.

Тодоренко и Топалов в ресторане

Тодоренко и Топалов в ресторане

instagram.com/reginatodorenko

"Неприятный, конечно, парень какой-то. Сидит там себе в углу, заносчивый… Понятно, самоуверенный гов*юк", – вспомнила первые ощущения телеведущая.

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Она отметила, что позже Топалов начал присылать сообщения, песни и даже стихи, после чего закрутился бурный роман.

Тодоренко и Топалов

Тодоренко и Топалов

instagram.com/reginatodorenko

"Несколько месяцев я держалась. А потом все: он покорил мое сердце, душу, влюбил меня в себя. Вот теперь не отпускаю до сих пор", – заулыбалась Тодоренко.

В дальнейшем отношения Тодоренко и Топалова начали развиваться стремительно. Скоро появились известия о беременности, родах, парочка сыграла роскошную свадьбу в Италии. Как призналась телеведущая, торжество было "камерным" – 70 самых близких гостей.

Тодоренко и Топалов поженились

Тодоренко и Топалов поженились

instagram.com/reginatodorenko

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Персоны
Регина Тодоренко Влад Топалов
Место
Украина
Теги
Отношения шоу-бизнес
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Вспоминала, как давала Идиоту- г@внюку. На спектакле подставляла Чтоб унять свою тоску.
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