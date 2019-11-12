"Самоуверенный гов*юк": Тодоренко рассказала о первой встрече с Топаловым

Украинская телеведущая Регина Тодоренко призналась, что во время знакомства ее будущий супруг Влад Топалов произвел на нее негативное впечатление.

Об этом она рассказала во время интервью ЖВЛ, видео обнародованно в YouTube-канале (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

По словам Тодоренко, это произошло на спектакле "Заложи жену в ломбард", где будущая сладкая парочка участвовала в качестве актеров.

Тодоренко и Топалов в ресторане instagram.com/reginatodorenko

"Неприятный, конечно, парень какой-то. Сидит там себе в углу, заносчивый… Понятно, самоуверенный гов*юк", – вспомнила первые ощущения телеведущая.

Она отметила, что позже Топалов начал присылать сообщения, песни и даже стихи, после чего закрутился бурный роман.

Тодоренко и Топалов instagram.com/reginatodorenko

"Несколько месяцев я держалась. А потом все: он покорил мое сердце, душу, влюбил меня в себя. Вот теперь не отпускаю до сих пор", – заулыбалась Тодоренко.

В дальнейшем отношения Тодоренко и Топалова начали развиваться стремительно. Скоро появились известия о беременности, родах, парочка сыграла роскошную свадьбу в Италии. Как призналась телеведущая, торжество было "камерным" – 70 самых близких гостей.

Тодоренко и Топалов поженились instagram.com/reginatodorenko

Как сообщал OBOZREVATEL:

5 декабря Регина родила первенца от Влада Топалова.

Спустя несколько месяцев после родов пара раскрыла имя сына. Мальчика назвали Михаилом в честь отца Топалова. Сами же родители называют сына Майклом.

В мае 2019 года Регина рассказала, что они с Владом намерены пышно отпраздновать свадьбу.

3 июля в Сорренто, Италия, состоялась пышная свадьба, где присутствовало много гостей. Позже в сети показали фото с долгожданного торжества.

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