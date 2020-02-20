Главная Новости
20 февраля • обновлено в 09:47
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Самойлова показала, как выглядит через день после родов

3.1т
Читать материал на украинском

Жена российского рэпера Джигана Оксана Самойлова вышла на связь с поклонниками спустя день после четвертого кесарева сечения.

Так, в своих Instagram-stories новоиспеченная мама провела экскурсию по больничной палате в одной из клиник Майами, а заодно и показала, как выглядит после родов.

Оксана Самойлова и Джиган

Оксана Самойлова и Джиган

Instagram @samoylovaoxana

Новости
Джиган и Самойлова стали родителями в четвертый раз: как выглядят их старшие дети

Так, сначала в кадре Самойлова появилась лежащей на больничной койке.

"У нас начался второй день после операции. Я, кстати, для второго дня неплохо выгляжу и отлично себя чувствую", – поделилась с поклонниками Оксана.

Оксана Самойлова

Оксана Самойлова

Instagram @samoylovaoxana

Оксана Самойлова

Оксана Самойлова

Instagram @samoylovaoxana

Оксана Самойлова

Оксана Самойлова

Instagram @samoylovaoxana

Затем женщина показала себя в полный рост.

"Подняли после операции через 12 часов. Я начиталась где-то, что поднимают через пару часов после операции, но нет. Как и у нас, через 8-12 часов", – написала Самойлова.

Оксана Самойлова

Оксана Самойлова

Instagram @samoylovaoxana

Оксана Самойлова

Оксана Самойлова

Instagram @samoylovaoxana

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 18 февраля супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова родила сына, которого назвали Давидом.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!

Автор
Анна Михно
Персоны
Джиган Оксана Самойлова
Место
Россия
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги