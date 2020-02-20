Самойлова показала, как выглядит через день после родов

Жена российского рэпера Джигана Оксана Самойлова вышла на связь с поклонниками спустя день после четвертого кесарева сечения.

Так, в своих Instagram-stories новоиспеченная мама провела экскурсию по больничной палате в одной из клиник Майами, а заодно и показала, как выглядит после родов.

Оксана Самойлова и Джиган Instagram @samoylovaoxana

Так, сначала в кадре Самойлова появилась лежащей на больничной койке.

"У нас начался второй день после операции. Я, кстати, для второго дня неплохо выгляжу и отлично себя чувствую", – поделилась с поклонниками Оксана.

Оксана Самойлова Instagram @samoylovaoxana

Оксана Самойлова Instagram @samoylovaoxana

Оксана Самойлова Instagram @samoylovaoxana

Затем женщина показала себя в полный рост.

"Подняли после операции через 12 часов. Я начиталась где-то, что поднимают через пару часов после операции, но нет. Как и у нас, через 8-12 часов", – написала Самойлова.

Оксана Самойлова Instagram @samoylovaoxana

Оксана Самойлова Instagram @samoylovaoxana

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 18 февраля супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова родила сына, которого назвали Давидом.

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