"Сами сдохнут": ведущая из РФ рассказала об убийстве сына

Бывшая ведущая программ "Время", "Спокойной ночи, малыши!", "Песня года" и "Голубой огонек" Татьяна Судец рассказала об убийстве своего сына.

Он погиб в 24 года, а его тело нашли только через месяц после смерти. Об этом она рассказала в программе "Судьба человека".

"Месяц я и по экстрасенсам ходила, сколько я всего делала. Одна моя подруга говорила, будто видит, что он едет на электричке куда-то, а обратно не видит, чтобы он ехал", — вспомнила Судец.

Несмотря на трагедию, ведущей приходилось выходить на работу и улыбаться на камеру.

"Я это усвоила на всю жизнь. Что бы ни случалось, как бы плохо ни было, пришла на работу — значит, все должно быть так, как надо. Работа есть работа. Никто никогда не узнает, как мне было плохо. У меня всегда все хорошо. И чем я веселее, значит, тем мне хуже. Я улыбалась, улыбаюсь и буду улыбаться", — говорит она.

Диктор рассказала, что позже убийцы ее сына были найдены.

"Им дали по 15 лет. Однажды ко мне подошли мужчины и говорят: "Тетя Таня, мы все про вас знаем, давайте мы их убьем", — рассказала Судец.

Она подчеркнула, что не хотела брать грех на душу, поэтому ответила, что пускай виновные "сами сдохнут".

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