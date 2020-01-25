Самбурская показала на фото, как откачивает жир на попе

Звезда сериала "Универ" Настасья Самбурская решила пройти процедуру по удалению жира на пятой точке.
В сторис своего Instagram-аккаунта актриса поделилась соответствующими фотографиями и рассказала подробности.
"Вот этот волшебный аппарат производит некие манипуляции – там, под одеялкой, я вам не покажу – я действительно пользуюсь услугами по легкому уменьшению жира на попе", - сказала Самбурская.
Как сообщалось ранее, певица решила принять участие в жуткой депрессивной фотосессии.
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