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25 января • обновлено в 20:56
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Самбурская показала на фото, как откачивает жир на попе

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Звезда сериала "Универ" Настасья Самбурская решила пройти процедуру по удалению жира на пятой точке.

В сторис своего Instagram-аккаунта актриса поделилась соответствующими фотографиями и рассказала подробности.

Самбурская показала на фото, как откачивает жир на попе

"Вот этот волшебный аппарат производит некие манипуляции – там, под одеялкой, я вам не покажу – я действительно пользуюсь услугами по легкому уменьшению жира на попе", - сказала Самбурская.

Самбурская показала на фото, как откачивает жир на попе

Как сообщалось ранее, певица решила принять участие в жуткой депрессивной фотосессии.

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