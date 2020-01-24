"С какого боку Басков там?" Ездивший в Крым Серов пожаловался на Украину

Российский певец Александр Серов заявил, что он прожил 35 лет в Украине, однако у него нет даже звания заслуженного артиста.

При этом, отметил певец в интервью КП, у российских звезд – Николая Баскова и Александра Малинина – есть звания Народных артистов Украины.

Александр Серов aif.ru

"Во-первых, Серов вырос и сформировался в Украине, а во-вторых, сделал три коллектива, которые гастролировали по всей Украине, получил звание лауреата от Черновицкой филармонии, когда выступал на конкурсе в Ялте. Вот, кто такой Серов, если объективно. А просто смотреть на меня, как на Сюткина, Салтыкова и других певцов, это вызывает удивление. Например, певец Александр Малинин имеет звание Народного артиста Украины. Вы знаете об этом? А на каком основании? Кто заслуживает этого звания? С какого боку Басков там? Эти люди никакого отношения к Украине не имеют, а я кое-что все-таки оставил. Я сейчас не хвастаюсь, нет! Я говорю только объективно. Я уважаю этих исполнителей, они профессионалы. Но, факт есть факт. Я 35 лет прожил в Украине, но у меня нет даже звания заслуженного артиста. Получается вот такая неэтичная неразбериха в этом вопросе. Но, я не огорчаюсь", – заявил Серов.

Александр Серов culture.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Александр Серов намерен обратиться к Верховной Раде с просьбой разрешить ему приехать в Украину.

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