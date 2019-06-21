"Русского не знают": Макаревич сделал откровенное признание о внуках

Лидер культовой группы "Машина времени" Андрей Макаревич признался, что его внуки не понимают русского языка.

Об этом он рассказал в интервью "Комсомольской правде", где раскрыл детали предстоящего концерта музыкального коллектива.

В частности, он пояснил, что внуки живут в США. Оттуда они приедут на юбилейный концерт "Машины времени".

Андрей Макаревич в интервью "КП"

"В Америке внуки. Младшей 11, старшей 17, и парню 19. Это дети американского мужа моей дочери Даны. Маленькая – Сара. Старшая – Эмма, она недавно колледж окончила. А парень – Джимми, он баскетболист. Мы же в Америке играли много раз, они приходили. Приедут и на наш юбилейный концерт. Им нравится. Но они все по-своему слышат. Они русского не знают. Может, Саш, все же вырежешь это из нашего юбилейного интервью", – смутился он.

Андрей Макаревич "КП"

Также многих интересовал вопрос о личной жизни музыканта. Ведь он является отцом троих детей от первого брака. С гримером Натальей Голубь развелся в 2010 году, после чего перестал афишировать личную жизнь.

"Почему личная жизнь так называется? Потому что она личная. Я совершенно не обязан отвечать на вопросы о своих чувствах. Мало того, я считаю, что задавать такие вопросы – признак дурного тона", – сказал он.

Андрей Макаревич Комсомольская правда

Как сообщал OBOZREVATEL, Макаревич часто критикует российскую власть и ее действия. Недавно он выступил против раздачи паспортов РФ на Донбассе, из-за чего скандальная певица Юлия Чичерина на него накинулась. Она поведала о "гуманитарной катастрофе" и "ф*шистах" в Украине.

Позже разгорелся скандал, что "Машина времени" собирается выступить 12 июня под стенами Кремля, после чего Макаревич обратился к россиянам из-за критики в свой адрес, отметив, что внутри людей "слишком много г*вна".

И буквально за несколько дней до Дня России стало известно, что "Машина времени" не выступит в Москве на празднике, потому что некто позвонил и сорвал выход коллектива на сцену.

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