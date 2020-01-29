Руки Ротару выдали возраст

В сети появилась новая фотография украинской эстрадной певицы Софии Ротару, на которой заметили признаки ее возраста.

Фотоснимок опубликован в Instagram-аккаунте ее сестры Аурики Ротару.

Одна из подписчиц страницы, очевидно обратив внимание на руки певицы, акцентировала внимание на том, что Ротару сложно скрыть свой настоящий возраст.

"Софья Михайловна, года берут свое так и должно быть, без обид", - написала пользовательница сети.

Софии Михайловне Ротару 72 года.

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