Российский продюсер Яна Рудковская раскритиковала песню Uno группы Little Big для Евровидения-2020, которую они представили 12 марта.

Так, в комментарии изданию ТАСС продюсер Димы Билана призналась, что она ожидала большего.

Яна Рудковская sm-news.ru

По мнению Рудковской, песне "не хватило хитовости".

"Конечно, я ожидала большего, потому что у Little Big есть потрясающие суперхиты, и мне казалось, что мы должны были услышать какой-то большой "боевичок". Это неплохой, модный трек, но мне не хватило хитовости", – заявила продюсер.

Little Big кадр из видео

При этом Рудковская оценила то, что Little Big будут петь на английском:

"Пока единственным победителем конкурса из России стал Дима Билан, и он пел на английском языке. Мало какие страны, которые смотрят этот конкурс, говорят по-русски. Можно, конечно, приехать и петь на русском языке, но это неуважение к формату конкурса: он международный, и если ты хочешь донести какую-то мысль до слушателей, они должны понимать, о чем ты поешь".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что песня группы Little Big Uno вызвала бурную реакцию в сети. Пользователи отмечают, что сначала были разочарованы, однако, прослушав трек несколько раз, кардинально изменили свое мнение.

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