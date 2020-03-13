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13 марта • обновлено в 08:44
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Рудковскую разочаровала песня Little Big Uno для Евровидения-2020

2.3т
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Российский продюсер Яна Рудковская раскритиковала песню Uno группы Little Big для Евровидения-2020, которую они представили 12 марта.

Так, в комментарии изданию ТАСС продюсер Димы Билана призналась, что она ожидала большего.

Яна Рудковская

Яна Рудковская

sm-news.ru

По мнению Рудковской, песне "не хватило хитовости".

"Конечно, я ожидала большего, потому что у Little Big есть потрясающие суперхиты, и мне казалось, что мы должны были услышать какой-то большой "боевичок". Это неплохой, модный трек, но мне не хватило хитовости", заявила продюсер.

Little Big

Little Big

кадр из видео

При этом Рудковская оценила то, что Little Big будут петь на английском:

"Пока единственным победителем конкурса из России стал Дима Билан, и он пел на английском языке. Мало какие страны, которые смотрят этот конкурс, говорят по-русски. Можно, конечно, приехать и петь на русском языке, но это неуважение к формату конкурса: он международный, и если ты хочешь донести какую-то мысль до слушателей, они должны понимать, о чем ты поешь".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что песня группы Little Big Uno вызвала бурную реакцию в сети. Пользователи отмечают, что сначала были разочарованы, однако, прослушав трек несколько раз, кардинально изменили свое мнение.

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Автор
Анна Михно
Персона
Яна Рудковская
Место
Россия
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фил филька
фил филька
какой то простенький)
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