РосСМИ "похоронили" знаменитого российского актера: поднялся скандал

РосСМИ сообщили, что скончался заслуженный артист России и звезда "Любовь и голуби" Александр Михайлов.
Однако вскоре информацию опровергла директор актера Оксана. В комментарии "360" женщина заявила: "Все кругом идиоты. Нет, конечно, не правда!".
Как оказалось, произошла ошибка, и артиста перепутали с тезкой - профессором Александром Михайловым.
Александр Михайлов
5 канал
Правда, самого актера новости о собственной смерти возмутили. Telegtam-каналу "Подъем" звезда сообщил:
"Что за информация?! Бред какой-то. Хоронят, никак не похоронят. Я в поезде на "Сапсане" еду в Питер спокойненько".
Александр Михайлов
Также другие СМИ передают разговор с "умершим" Михайловым:
Продюсер набирает по контактам из "наткола", трубку берет мужчина.
– А можно поговорить с кем-то из родственников Александра? – Со мной можно. – А вы кто, извините? – Я сам Александр. – Ой, извините, тут про вас пишут... – Господи, достали. Да не умер я, не умер!
Александр Михайлов
Телепрограмма
Александр Михайлов
360
Как ранее писал OBOZREVATEL, в Москве умер российский актер и режиссер Сергей Юрский. Ему было 83 года.
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