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6 ноября • обновлено в 14:58
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РосСМИ "похоронили" знаменитого российского актера: поднялся скандал

1.8т Читать материал на украинском

РосСМИ сообщили, что скончался заслуженный артист России и звезда "Любовь и голуби" Александр Михайлов.

Однако вскоре информацию опровергла директор актера Оксана. В комментарии "360" женщина заявила: "Все кругом идиоты. Нет, конечно, не правда!".

Как оказалось, произошла ошибка, и артиста перепутали с тезкой - профессором Александром Михайловым.

Александр Михайлов

Александр Михайлов

5 канал

Правда, самого актера новости о собственной смерти возмутили. Telegtam-каналу "Подъем" звезда сообщил:

"Что за информация?! Бред какой-то. Хоронят, никак не похоронят. Я в поезде на "Сапсане" еду в Питер спокойненько".

Александр Михайлов

Александр Михайлов

Также другие СМИ передают разговор с "умершим" Михайловым:

Продюсер набирает по контактам из "наткола", трубку берет мужчина.

– А можно поговорить с кем-то из родственников Александра? – Со мной можно. – А вы кто, извините? – Я сам Александр. – Ой, извините, тут про вас пишут... – Господи, достали. Да не умер я, не умер!

Александр Михайлов

Александр Михайлов

Телепрограмма

Александр Михайлов

Александр Михайлов

360

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Москве умер российский актер и режиссер Сергей Юрский. Ему было 83 года.

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Персона
Александр Михайлов
Место
Россия
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