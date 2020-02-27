СМИ назвали украинца Панайотова представителем России на Евровидении: что о нем известно

Александр Панайотов, украинский певец из Запорожья, считается главным претендентом на участие от России в конкурсе Евровидение-2020, которое состоится в Роттердаме.

Так, 35-летний Панайотов пока не представил конкурсную песню, но, по данным российских СМИ, известно, что выбрать композицию для Евровидения ему помог его продюсер Григорий Лепс. Кто такой Александр Панайотов, что о нем известно и почему он решил переехать в Россию, рассказывает OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Александр Панайотов wikipedia.org

Александр Панайотов родился 1 июля 1984 года в Запорожье. Музыкой и вокалом он занимался с детства, а первое его выступление перед публикой состоялось в 1997 году: на концерте в честь Дня защиты детей на Центральной площади Запорожья Панайотов исполнил песню Александра Пономарева "З ранку до ночi".

Позже артист выступал с собственным репертуаром на разных конкурсах. После окончания средней и музыкальной школы (с красным дипломом) Александр Панайотов поступил в Киевский государственный колледж эстрадного и циркового искусств на отделение эстрадного вокала, но не окончил его, потому что постоянно участвовал в разных музыкальных конкурсах.

Александр Панайотов panayotov.ru

В 2002 году Александр уехал в Москву, чтобы попробовать свои силы на проекте "Стань звездой", где дошел до финала.

После возвращения в Киев Панайотов поступил в Киевский национальный университет культуры и искусств, а также создал группу "Альянс", в состав которого вошли еще четыре музыканта.

Однако большую славу Александру Панайотову принес конкурс "Народный артист" на телеканале "Россия", в котором он принял участие в 2003 году.

В финале конкурса Панайотов занял 2-е место и подписал семилетний контракт с продюсерами Евгением Фридляндом и Кимом Брейтбургом. В результате певец записал два альбома: "Леди дождя" (2006) и "Формула любви" (2010).

С 2011 года по окончании контракта Александр Панайотов стал независимым артистом, он живет и работает в России, гастролирует по разным странам.

Александр Панайотов panayotov.ru

Известно, что певец с 2005 года пытался попасть на Евровидение, в 2008 году в национальном отборе он уступил первенство Диме Билану, а в 2009 году с песней "Супергерой" занял второе место на Нацотборе в Украине.

В 2016 году Панайотов заявил, что готов поехать в 2017 году на Евровидение в Киев от России "с миссией объединения, примирения, с песней, которая растопила сердца". Так, в 2017 году Панайотов вновь попытался пройти отбор, но тогда его обошла Юлия Самойлова.

Александр Панайотов instagram.com/panaiotov

Александр Панайотов instagram.com/panaiotov

В 2019 году Панайотов назывался одним из главных претендентов на поездку на Евровидение-2019 от России, но и тогда на конкурс поехал не он, а Сергей Лазарев, в итоге занявший третее место.

Отметим, еще в марте 2019 года Александр Панайотов рассказал о том, что один популярный экстрасенс предсказал ему, что он однажды представит Россию на Евровидении.

Александр Панайотов panayotov.ru

Александр Панайотов panayotov.ru

"2020 – отличное на мой взгляд, сочетание цифр, чтобы поехать на Евровидение. Я уверен, что в итоге все равно туда отправлюсь", – сказал тогда Панайотов.

Также музыкант подчеркнул, что если у него не получится поехать на конкурс, то он официально откажется от участия в этой гонке.

Как известно, в России давно отказались от проведения национального отбора на Евровидение путем телевизионного голосования. Там участника, который поедет на конкурс, определяет Первый канал.

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