СМИ назвали украинца Панайотова представителем России на Евровидении: что о нем известно

Александр Панайотов, украинский певец из Запорожья, считается главным претендентом на участие от России в конкурсе Евровидение-2020, которое состоится в Роттердаме.
Так, 35-летний Панайотов пока не представил конкурсную песню, но, по данным российских СМИ, известно, что выбрать композицию для Евровидения ему помог его продюсер Григорий Лепс. Кто такой Александр Панайотов, что о нем известно и почему он решил переехать в Россию, рассказывает OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
Александр Панайотов
wikipedia.org
Александр Панайотов родился 1 июля 1984 года в Запорожье. Музыкой и вокалом он занимался с детства, а первое его выступление перед публикой состоялось в 1997 году: на концерте в честь Дня защиты детей на Центральной площади Запорожья Панайотов исполнил песню Александра Пономарева "З ранку до ночi".
Позже артист выступал с собственным репертуаром на разных конкурсах. После окончания средней и музыкальной школы (с красным дипломом) Александр Панайотов поступил в Киевский государственный колледж эстрадного и циркового искусств на отделение эстрадного вокала, но не окончил его, потому что постоянно участвовал в разных музыкальных конкурсах.
Александр Панайотов
panayotov.ru
В 2002 году Александр уехал в Москву, чтобы попробовать свои силы на проекте "Стань звездой", где дошел до финала.
После возвращения в Киев Панайотов поступил в Киевский национальный университет культуры и искусств, а также создал группу "Альянс", в состав которого вошли еще четыре музыканта.
Однако большую славу Александру Панайотову принес конкурс "Народный артист" на телеканале "Россия", в котором он принял участие в 2003 году.
В финале конкурса Панайотов занял 2-е место и подписал семилетний контракт с продюсерами Евгением Фридляндом и Кимом Брейтбургом. В результате певец записал два альбома: "Леди дождя" (2006) и "Формула любви" (2010).
С 2011 года по окончании контракта Александр Панайотов стал независимым артистом, он живет и работает в России, гастролирует по разным странам.
Александр Панайотов
panayotov.ru
Известно, что певец с 2005 года пытался попасть на Евровидение, в 2008 году в национальном отборе он уступил первенство Диме Билану, а в 2009 году с песней "Супергерой" занял второе место на Нацотборе в Украине.
В 2016 году Панайотов заявил, что готов поехать в 2017 году на Евровидение в Киев от России "с миссией объединения, примирения, с песней, которая растопила сердца". Так, в 2017 году Панайотов вновь попытался пройти отбор, но тогда его обошла Юлия Самойлова.
Александр Панайотов
instagram.com/panaiotov
Александр Панайотов
instagram.com/panaiotov
В 2019 году Панайотов назывался одним из главных претендентов на поездку на Евровидение-2019 от России, но и тогда на конкурс поехал не он, а Сергей Лазарев, в итоге занявший третее место.
Отметим, еще в марте 2019 года Александр Панайотов рассказал о том, что один популярный экстрасенс предсказал ему, что он однажды представит Россию на Евровидении.
Александр Панайотов
panayotov.ru
Александр Панайотов
panayotov.ru
"2020 – отличное на мой взгляд, сочетание цифр, чтобы поехать на Евровидение. Я уверен, что в итоге все равно туда отправлюсь", – сказал тогда Панайотов.
Также музыкант подчеркнул, что если у него не получится поехать на конкурс, то он официально откажется от участия в этой гонке.
Как известно, в России давно отказались от проведения национального отбора на Евровидение путем телевизионного голосования. Там участника, который поедет на конкурс, определяет Первый канал.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Международный песенный конкурс Евровидение в 2020 году пройдет в городе Роттердам (Нидерланды).
Напомним, что победителем Евровидение-2019 стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade.
В 2019 году Украина не принимала участие в песенном конкурсе Евровидение из-за скандала с MARUV.
В 2020 году Украину будет представлять группа Gо_A с песней "Соловей".
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