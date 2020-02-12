"Россия не готова решать конфликт": уехавший в Украину КВНщик громко высказался о политике РФ

Известный украинский и белорусский телеведущий Дмитрий Танкович заявил, что Россия не готова решать конфликт с Украиной.

Такое заявление артист сделал в новом интервью для шоу "Предельник" на YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Дмитрий Танкович кадр из видео

В частности, ведущий Андрей Пределин поинтересовался у Танковича, как бы он разрешил ситуацию, которая сложилась между Украиной и Россией.

"Я не знаю ответа на этот вопрос. Я думаю, что эта история не закончится в ближайшее время. Я думаю, это надолго все. Я пока не вижу выхода. Одна из стран, которая принимает участие в этом конфликте, не готова его решать. Вот в чем проблема. И эта страна не Украина. Украина готова решить этот конфликт", – заявил Танкович.

Дмитрий Танкович на шоу "Предельник" кадр из видео

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