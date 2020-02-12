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12 февраля • обновлено в 16:09
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"Россия не готова решать конфликт": уехавший в Украину КВНщик громко высказался о политике РФ

3.1т
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Известный украинский и белорусский телеведущий Дмитрий Танкович заявил, что Россия не готова решать конфликт с Украиной.

Такое заявление артист сделал в новом интервью для шоу "Предельник" на YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Дмитрий Танкович

Дмитрий Танкович

кадр из видео

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В частности, ведущий Андрей Пределин поинтересовался у Танковича, как бы он разрешил ситуацию, которая сложилась между Украиной и Россией.

"Я не знаю ответа на этот вопрос. Я думаю, что эта история не закончится в ближайшее время. Я думаю, это надолго все. Я пока не вижу выхода. Одна из стран, которая принимает участие в этом конфликте, не готова его решать. Вот в чем проблема. И эта страна не Украина. Украина готова решить этот конфликт", заявил Танкович.

Дмитрий Танкович на шоу "Предельник"

Дмитрий Танкович на шоу "Предельник"

кадр из видео

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что стендап-комик Александр Долгополов, который раскритиковал российскую власть и общество, покинул Россию.

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Автор
Анна Михно
Место
Украина
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Когда президент бывший шут, то мнение клоуна очень ценно.
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Прикольные у xoxлов эксперты, уровня "ДНИЩЕ"!
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