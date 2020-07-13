Российскому актеру запретили въезд в Украину на 3 года: названа фамилия "фестивалившего" в Крыму

Государственная пограничная служба не пустила в Украину российского актера, который незаконно посещал аннексированный Крым.

Ему на три года запретили въезд в страну, сообщается на сайте ГПСУ.

В ведомстве подчеркнули, что гражданин РФ прилетел в аэропорт "Борисполь" 13 июля рейсом из Франкфурта и пытался обмануть украинских пограничников. Фамилию актера не уточнили, однако, судя по опубликованным скриншотам, актер снимался в фильме "Балканский рубеж".

Российского актера не пустили в Крым ГПСУ

В свою очередь "Украинская правда" пишет, что речь идет об Антоне Пампушном.

"Во время беседы мужчина 1982 года рождения наотрез отказывался признать посещение аннексированной Россией украинской территории. Впоследствии он не смог объяснить пограничникам Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" свое пребывание на одном из фестивалей в Крыму в прошлом году. Как выяснилось, актер участвовал в съемках фильма "Балканский рубеж", которые проходили в том числе на временно оккупированном полуострове", – подчеркнули в ГПСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, российскую блогершу Наталью Краснову второй раз за несколько месяцев не пустили в Украину.