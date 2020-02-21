Российская звезда 2000-х вышла замуж. Фото

Популярная российская певица Саша Зверева вышла замуж. Ее супругом стал американец по имени Даниэль.
Свадебное торжество прошло в Калифорнии, США. Фото артистка разместила на своей странице в социальной сети Instagram.
instagram.com/sashazvereva
Праздник был организован в стиле бохо. На мероприятие присутствовали родственники и близкие друзья пары. Кроме того, понаблюдать за самой церемонией можно было в прямом эфире.
instagram.com/sashazvereva
instagram.com/sashazvereva
Отметим, что Зверева уже дважды была замужем и у нее есть трое детей.
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