Российская звезда 2000-х вышла замуж. Фото

Популярная российская певица Саша Зверева вышла замуж. Ее супругом стал американец по имени Даниэль.

Свадебное торжество прошло в Калифорнии, США. Фото артистка разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

instagram.com/sashazvereva

Праздник был организован в стиле бохо. На мероприятие присутствовали родственники и близкие друзья пары. Кроме того, понаблюдать за самой церемонией можно было в прямом эфире.

instagram.com/sashazvereva

instagram.com/sashazvereva

Отметим, что Зверева уже дважды была замужем и у нее есть трое детей.

Как ранее писал OBOZREVATEL, единственная дочь украинского музыканта и лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко, который трагически погиб в 2015 году, Мария-Барбара вышла замуж.

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