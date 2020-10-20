Российская группа посвятила песню "Доктору Лизе", которую считают пиарщиком войны на Донбассе

Российская рок-группа "ДДТ" презентовала клип на песню "Доктор Лиза". Лидер музыкального коллектива Юрий Шевчук написал композицию специально к выходу фильма о враче Елизавете Глинке, которая организовала незаконный вывоз тяжелобольных детей из оккупированного Донбасса на территорию РФ.

Ролик опубликовали на YouTube-канале группы. За два часа он набрал более 10 тысяч просмотров. В центре сюжете клипа – один день из жизни врача (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я хоть и не знал лично "Доктора Лизу", но всегда поддерживал и восхищался тем, что она делает. Это непростая задача, такие песни писать сложно – они или рождаются сразу, или уже никогда. Я рад, что в итоге песня появилась", – рассказал Шевчук изданию Meduza.

Напомним, Елизавета Глинка погибла 25 декабря 2016 года во время катастрофы Ту-154 Минобороны РФ. Ее тело было позже опознано среди жертв авиакатастрофы. Также известно, что она оказалась причастной к организации военной агрессии России против Украины на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Елизавету Глинку обвинили в сотрудничестве с Кремлем на Донбассе, а также сравнили с нацистским доктором Йозефом Менгеле.