"Не просим ничего, кроме молитвы": родные Заворотнюк впервые заговорили о ее болезни

Родственники российской актрисы Анастасии Заворотнюк впервые подтвердили ее болезнь.

Так, они рассказали, что звезда действительно проходит курс лечение. При этом опровергли слухи о том, что Заворотнюк находилась в коме и ее подключали к аппарату жизнеобеспечения. Об этом сообщается на официальной Instagram-странице, созданной в поддержку звезды.

Анастасия Заворотнюк Фото: bzns.media

"Информация для всех неравнодушных: Анастасия действительно сейчас проходит курс лечения. При этом она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние "сопора", потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки. Правда в том, что есть заболевание и есть решительная цель его победить", — говорится в сообщении.

Анастасия Заворотнюк Фото: minsknews.by

Отметим, что авторы сообщения призвали помолиться за Заворотнюк и уважать близких артистки, перестав спекулировать на теме ее недуга.

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