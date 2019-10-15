"Не просим ничего, кроме молитвы": родные Заворотнюк впервые заговорили о ее болезни

Родственники российской актрисы Анастасии Заворотнюк впервые подтвердили ее болезнь.
Так, они рассказали, что звезда действительно проходит курс лечение. При этом опровергли слухи о том, что Заворотнюк находилась в коме и ее подключали к аппарату жизнеобеспечения. Об этом сообщается на официальной Instagram-странице, созданной в поддержку звезды.
Анастасия Заворотнюк
Фото: bzns.media
"Информация для всех неравнодушных: Анастасия действительно сейчас проходит курс лечения. При этом она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние "сопора", потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки. Правда в том, что есть заболевание и есть решительная цель его победить", — говорится в сообщении.
Анастасия Заворотнюк
Фото: minsknews.by
Отметим, что авторы сообщения призвали помолиться за Заворотнюк и уважать близких артистки, перестав спекулировать на теме ее недуга.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Отмечается, что актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
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