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15 октября • обновлено в 15:11
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"Не просим ничего, кроме молитвы": родные Заворотнюк впервые заговорили о ее болезни

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Родственники российской актрисы Анастасии Заворотнюк впервые подтвердили ее болезнь.

Так, они рассказали, что звезда действительно проходит курс лечение. При этом опровергли слухи о том, что Заворотнюк находилась в коме и ее подключали к аппарату жизнеобеспечения. Об этом сообщается на официальной Instagram-странице, созданной в поддержку звезды.

Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк

Фото: bzns.media

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"Информация для всех неравнодушных: Анастасия действительно сейчас проходит курс лечения. При этом она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние "сопора", потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки. Правда в том, что есть заболевание и есть решительная цель его победить", — говорится в сообщении.

Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк

Фото: minsknews.by

Отметим, что авторы сообщения призвали помолиться за Заворотнюк и уважать близких артистки, перестав спекулировать на теме ее недуга.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Заколебали уже с Заворотнюк
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Махно Володимир
Махно Володимир
она будет жить.
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