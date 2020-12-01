Рианна встречается со скандальным рэпером A$AP Rocky – СМИ

В СМИ появилась информация о том, что 32-летняя популярная американская поп-певица Рианна встречается со скандальным рэпером A$AP Rocky.

Так, впервые об их отношениях заговорили в начале года, вскоре после того как певица рассталась со своим бойфрендом Хассаном Джамилем, пишет People.

Как стало известно, в июле A$AP Rocky участвовал в рекламной кампании линии по уходу за кожей бренда Рианны. А недавно пара была замечена на ужине с друзьями в нью-йоркском ресторане Beatrice Inn.

Стоит отметить, что Рианна и A$AP Rocky знакомы много лет. Рэпер часто выступал на концертах звезды, а также вместе с ней позировал на красной дорожке.

Напомним, в начале июля 2019 года рэпер A$AP Rocky был арестован в Швеции по подозрению в нападении. Артисту пришлось отменить все свои выступления, в том числе и концерт на киевском фестивале Atlas Weekend.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее поп-певица Рианна упала с электрического скутера, в результате чего на лице звезды образовались синяки и ссадины.