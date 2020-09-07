Рианна травмировала лицо из-за падения с электроскутера

Популярная американская поп-певица Рианна упала с электрического скутера, в результате чего на лице звезды образовались синяки и ссадины.

Об этом сообщил представитель артистки изданию TMZ после того, как папарацци сфотографировали травмированное лицо знаменитости. Среди СМИ начали распространять слухи, что Рианну избил певец Крис Браун, с которым у девушки был роман, но информацию опровергли (снимок смотрите ниже).

В объектив папарацци артистка попала 4 сентября. Она сидела в машине и ждала заказ еды из ресторана. По словам помощника звезды, сейчас исполнительница чувствует себя лучше, а отеки и синяки исчезли с лица.

Фото Рианны после падения с электроскутера. tmz.com

Напомним, в 2009 году певицу жестоко избил в автомобиле ее бывший бойфренд Крис Браун. Артист пытался задушить девушку, а после скрылся от полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Шевченковском районе Киева 6 сентября неизвестные ограбили и нанесли телесные повреждения украинскому певцу Михаилу Хоме, который выступает под псевдонимом DZIDZIO.

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