Режиссера Сеитаблаева наградили премией Стуса

Известный украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев получил престижную премию имени Василя Стуса.

Об этом сообщает Украинский ПЕН, который является организатором премии.

Сеитаблаева наградили за особый вклад в украинскую культуру и стойкость гражданской позиции. Церемония награждения состоялась 12 сентября в Киеве, в музее Шевченко.

"Я знаю, что это большая ответственность. Я буду стараться все делать так, чтобы никому не было стыдно. Никому из тех, кто проголосовал за меня, никому из тех, кто говорит обо мне, никому из тех, кто меня любит и думает обо мне и никому из тех, о ком думаю я", — прокомментировал свое награждение режиссер.

Во время инаугурации Сеитаблаев получил диплом, денежное вознаграждение и знак премии.

Как сообщает ранее OBOZREVATEL, Сеитаблаев раскритиковал "ущемление" культуры в разгар COVID-19.

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